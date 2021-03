Linde : va fournir l'hydrogène d'un nouveau ferry norvégien

Linde a annoncé lundi avoir été sélectionné par la compagnie norvégienne Norled en vue de fournir l'hydrogène liquide devant alimenter le premier ferry au monde fonctionnant à partir de cette énergie alternative.



Le fabricant de gaz industriels explique que l'hydrogène liquide sera produit sur son nouveau site de Leuna, en Allemagne, où un électrolyseur équipé de membranes à échange de protons fournira de l'hydrogène vert.



Linde sera également chargé de la construction et de l'installation des systèmes de stockage de l'hydrogène, que ce soit sur terre ou à bord, ainsi que des dispositifs de distribution et de sécurité.



Les premières quantités d'hydrogène devraient être fournies à partir de 2022, date à laquelle le ferry à hydrogène liquide de Norled affichera des émissions de carbones inférieures de 95% aux navires traditionnels.



