Linde : présente ses avancées en matière de durabilité

Le 29 juillet 2024 à 12:50 Partager

Linde a publié son Rapport de Développement Durable 2023, montrant des avancées vers ses objectifs de durabilité et annonçant de nouveaux engagements.



Fin 2023, l'entreprise a réduit ses émissions absolues de gaz à effet de serre de 4,4 % par rapport à 2021 et a aidé ses clients à éviter 91 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, soit plus du double de ses propres émissions.



Des initiatives ont permis d'économiser 500 millions de gallons d'eau et de détourner plus de 250 millions de livres de déchets des décharges. Linde a également mis en place près de 600 programmes d'engagement communautaire.



Pour 2024, Linde prévoit de dépenser 3 milliards de dollars supplémentaires pour décarboner ses opérations, réduire l'intensité de l'utilisation de l'eau de 20 % et étendre son programme Zero Waste à tous ses sites de production mondiaux.



L'entreprise mettra également en oeuvre une formation en développement durable pour tous ses employés.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.