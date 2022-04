Linde : prévision de résultat relevée pour 2022

Linde a annoncé jeudi une révision à la hausse de sa prévision de bénéfice net par action (BPA) pour 2022 après avoir enregistré de bons résultats au premier trimestre.



Le spécialiste des gaz industriels voit désormais son BPA se situer entre 11,65 et 11,90 dollars cette année, contre une précédente fourchette, établie en janvier, qui se situait entre 11,55 et 11,85 dollars.



'Ce relèvement des perspectives annuelles, quoique minime, constitue une bonne nouvelle au vu de la détérioration du contexte économique', estiment les analystes d'AlphaValue.



L'entreprise germano-américaine a précisé que son résultat opérationnel ajusté s'était accru de 13% à 1,9 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année.



Son chiffre d'affaires a lui aussi augmenté de 13%, à 8,2 milliards de dollars, à la faveur d'un effet prix favorable de 6% auquel est venue s'ajouter une progression de 3% des volumes.



Vers 16h00, le titre Linde avançait de 0,1%, dans un marché boursier allemand qui progressait de 0,8% au même moment.



