Linde : programme de rachats d'actions et hausse de dividende

Linde annonce que son conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions pour un montant maximal de cinq milliards de dollars, remplaçant le programme existant de six milliards expirant le 1er février 2021.



Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé une augmentation de 10% du dividende trimestriel de la société, à 1,06 dollar par action. Il est payable le 22 mars aux actionnaires qui seront inscrits le 5 mars.



'Après avoir maintenu un bilan solide, investi dans des opportunités de croissance de qualité et payé et augmenté chaque année le dividende, Linde continue de générer un excédent de trésorerie', explique le PDG du groupe de gaz industriels, Steve Angel.



