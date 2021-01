Linde : vers la production d'hydrogène vert en Allemagne

Linde prévoit de construire un nouvel électrolyseur qui produira de l'hydrogène vert pour approvisionner ses clients industriels, a annoncé mercredi la société.



La société basée au Royaume-Uni a déclaré que l'usine, située près de Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, distribuera de l'hydrogène vert liquéfié aux stations de ravitaillement et à d'autres clients via le réseau de pipelines existant de la société.



La production pourrait alimenter environ 600 bus, parcourant 40 millions de kilomètres tout en évitant l'émission annuelle de 40 000 tonnes de CO2, a assuré Linde.



L'usine devrait démarrer sa production au second semestre 2022.





