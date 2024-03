Lindian Resources Limited est une société d'exploration minière. Les projets de la société comprennent le projet de bauxite de Lelouma, le projet de bauxite de Gaoual, le projet de bauxite de Woula et les projets de bauxite de Lushoto et de Pare. Le projet Lelouma est un projet de bauxite de niveau 1, situé à environ 40 kilomètres du projet de bauxite conglomérée de Gaoual. Le projet de bauxite de Gaoual est situé dans une province minière de bauxite au nord-ouest de la Guinée, dans la ceinture de bauxite de Boke. Le projet de bauxite de Gaoual est situé au sud de la commune de Gaoual, dans la partie nord de l'interfluve Kogon-Tomine, à environ 65 kilomètres au nord-est de Sangaredi. Le projet de bauxite de Woula est situé dans le nord-ouest de la Guinée, à environ 10 kilomètres d'une route de transport existante reliant le terminal d'exportation de bauxite de Katougouma. Elle détient une participation de 51 % dans les projets de bauxite de Lushoto et de Pare. Ses filiales comprennent West African Exploration Pty Ltd, West African Exploration Cameroon Ltd et Tangold Pty Ltd.

Secteur Aluminium