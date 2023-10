Lindsay Corporation est engagée dans la fourniture d'une variété de produits et de services de gestion de l'eau et d'infrastructure routière. La société est impliquée dans la fabrication et la distribution d'équipements d'irrigation agricole. La société opère à travers deux segments. Le secteur de l'irrigation comprend la fabrication et la commercialisation de systèmes d'irrigation à pivot central, à déplacement latéral et à enrouleur de tuyau, qui sont principalement utilisés dans l'industrie agricole pour augmenter ou stabiliser la production des cultures tout en conservant l'eau, l'énergie et la main-d'œuvre. Le segment fabrique et commercialise également des pièces de réparation et de remplacement pour ses systèmes d'irrigation et ses commandes. Le segment Infrastructure comprend la fabrication et la commercialisation de barrières mobiles, de barrières spécialisées, d'atténuateurs de chocs et de bornes d'extrémité, d'équipements de marquage routier et de sécurité routière, de tubes d'acier de grand diamètre, ainsi que de signaux et de structures ferroviaires. Le segment fournit également des services de fabrication et de production externalisés.

