Le Lindsell Train Investment Trust plc est un fonds d'investissement basé au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de maximiser les rendements totaux à long terme, avec pour objectif minimum de maintenir le pouvoir d'achat réel du capital Sterling. L'activité de la société consiste à investir dans une gamme d'actifs financiers, notamment des actions, des actions non cotées, des obligations, des fonds, des liquidités et d'autres investissements financiers à l'échelle mondiale, sans limitation des marchés et des secteurs dans lesquels les investissements peuvent être réalisés. Son portefeuille d'investissement comprend divers secteurs, tels que les biens de consommation de base, les services de communication, les produits industriels, les produits financiers, les technologies de l'information et les produits de consommation discrétionnaire. Le portefeuille d'investissement de la société est réparti entre le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon et l'Europe. Lindsell Train Limited est le gestionnaire d'investissement de la société.