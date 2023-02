Michael Lindsell achète des actions de Lindsell Train Investment Trust

Lindsell Train Investment Trust PLC - donne accès aux investissements de Lindsell Train Ltd - Le directeur non exécutif Michael Lindsell achète lundi 75 actions à 103 500,00 pence et 104 000,00 pence, pour une valeur de 77 875 GBP. Train avait acheté 100 actions à 103 500,00 pence le 7 février. Il a fondé Lindsell Train Ltd en 1999.

Cours actuel de l'action : 1 035,00 GBP

Variation sur 12 mois : moins 16%

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

