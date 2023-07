Lindt & Spruengli figure parmi les 1ers producteurs mondiaux de chocolat. Les produits sont vendus sous les marques Lindt, Ghirardelli, Russell Stover, Lindor, Whitman's, Caffarel, Hofbauer, Küfferle et Pangburn's. A fin 2019, le groupe dispose de 12 sites de production implantés en Europe (6) et aux Etats-Unis (6). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (47,6%), Amérique du Nord (39,1%) et autres (13,3%).

Secteur Transformation des aliments