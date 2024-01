Le chocolatier suisse Lindt & Spruengli a déclaré mardi que ses ventes en 2023 ont augmenté de 10,3 % organiquement et ont dépassé les attentes du marché, stimulées par des prix de produits plus élevés et de fortes ventes de pralines sur tous les marchés.

Le fabricant des boules Lindor et des ours en peluche enveloppés de feuilles d'or a attribué la majeure partie de la croissance des ventes à l'augmentation des prix de vente, qu'il a utilisée pour compenser la hausse des coûts des matières premières, en particulier pour l'ingrédient clé qu'est le cacao.

L'industrie du chocolat doit faire face à des prix du cacao historiquement élevés. Les contrats à terme sur le cacao à New York ont atteint l'année dernière leur plus haut niveau depuis 46 ans et devraient rester élevés en 2024.

Lindt a déclaré que ses ventes globales ont atteint 5,20 milliards de francs suisses (6,06 milliards de dollars) en 2023, en hausse de 4,6 % en tenant compte des effets de change. Ce chiffre est légèrement supérieur à la prévision moyenne des analystes, qui était de 5,18 milliards de francs, selon les données de LSEG.

L'entreprise a déclaré que la conversion des devises étrangères en francs suisses a eu un impact négatif de 4,4 % sur les ventes.

Au cours des douze derniers mois, le franc suisse s'est renforcé d'environ 8 % par rapport au dollar américain et de 5 % par rapport à l'euro, ce qui accroît la pression sur les entreprises comme Lindt qui publient leurs résultats en francs suisses mais tirent l'essentiel de leurs revenus de l'Amérique du Nord et d'autres pays européens.

Lindt a déclaré qu'elle s'attendait à enregistrer une marge de bénéfice d'exploitation (EBIT) d'environ 15,5 % pour 2023 lors de la publication de ses résultats annuels complets le 5 mars.

Pour 2024, le chocolatier zurichois vise une croissance organique des ventes de 6 à 8 % et souhaite augmenter sa marge bénéficiaire d'exploitation de 20 à 40 points de base. (1 $ = 0,8587 franc suisse) (Reportage de Paolo Laudani et Marleen Käsebier ; édition de Milla Nissi)