Lindt & Sprüngli a accru ses ventes l'an dernier

Données financières CHF USD EUR CA 2022 4 949 M 5 342 M 4 936 M Résultat net 2022 558 M 602 M 556 M Dette nette 2022 645 M 696 M 643 M PER 2022 42,4x Rendement 2022 1,25% Capitalisation 23 085 M 24 922 M 23 028 M VE / CA 2022 4,80x VE / CA 2023 4,55x Nbr Employés 14 000 Flottant 17,4% Tendances analyse technique LINDT Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Clôture 99 600,00 CHF Objectif de cours Moyen 104 800,00 CHF Ecart / Objectif Moyen 5,22% Dirigeants et Administrateurs Adalbert Lechner Chief Executive Officer Martin Hug Chief Financial Officer Ernst Tanner Vice Chairman & Chief Executive Officer Guido Steiner Head-International Operations Rudolf Konrad Sprüngli Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) LINDT 4.84% 24 922 BARRY CALLEBAUT AG 1.69% 11 001 MORINAGA&CO., LTD. -4.20% 1 247 GUAN CHONG 8.33% 696 CLOETTA AB (PUBL) 6.81% 614 DELFI LIMITED 5.16% 377