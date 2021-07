Lindt & Sprüngli aiguise l'appétit après des chiffres semestriels alléchants

Zurich (awp) - Les titres Lindt & Sprüngli étaient avidement recherchés mardi à la Bourse suisse, après la publication de résultats semestriels en forte progression et supérieurs aux projections les plus optimistes. Après une première moitié de 2020 plombée par les premiers effets de la crise sanitaire, les activités ont rebondi, à la faveur notamment de l'importante période pascale. La communauté financière salue également la progression du programme de rachat de titres débuté en juin.

A 09h25, le bon de participation Lindt & Sprüngli s'enrobait de 2,9% à 10'100 francs suisses et la nominative de 2,5% à 104'000 francs suisses, contrastant avec le repli de 0,70% du marché dans son ensemble (SPI).

Selon Jean-Philippe Bertschy, de Vontobel, le chocolatier de Kilchberg continue d'être une valeur sûre dans le marché de niche qu'est le haut de gamme de la branche alimentaire. "Les consommateurs continueront à être prêts à dépenser de l'argent pour des produits innovants, de haute qualité et différenciés", croit savoir l'analyste, qui salue au passage la progression du programme de rachat de titres, à 109 millions francs suisses, sur les 750 millions visés.

Le redressement attendu du groupe zurichois a été encore plus fort que prévu, note de son côté Patrik Schwendimann, de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), soulignant que les recettes ont d'ores et déjà dépassé de 2,3% celles du premier semestre 2019 et que le résultat opérationnel (Ebit) a surpassé de 44,5 millions de francs suisses les prévisions du consensus.

Au vu de la valorisation élevée de Lindt & Sprüngli, la pondération reste de mise pour la ZKB, alors que Vontobel confirme sa recommandation d'achat (buy), signalant au passage les nouveaux objectifs de durabilité ESG formulés par le chocolatier zurichois.

buc/fr