Lindt & Sprüngli décoiffe les attentes et relève ses objectifs

Zurich (awp) - Lindt & Sprüngli a dépassé toutes les attentes après les six premiers mois de 2021, tant en termes de croissance que de rentabilité. Fort de ces résultats, le chocolatier de Kilchberg a relevé mardi ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Après une année 2020 difficile, qui avait vu notamment plonger les importantes ventes de Pâques, Lindt & Sprüngli a renoué avec une croissance vigoureuse dans toutes les régions, comme un témoigne un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 17,2% à près de 1,80 milliard de francs suisses. En termes organiques, la croissance a même été de 17,4%, précise le groupe zurichois dans un communiqué.

Le rebond de la rentabilité est encore plus marqué, à la faveur des mesures prises pour contrer les effets de la crise pandémique. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a été multiplié par plus de sept à 138,8 millions de francs suisses, pour une marge afférente de 7,7%, contre à peine 1,1% un an plus tôt. Quant au bénéfice net, il a été plus que quintuplé à 101,6 millions.

La copie rendue par le groupe survole les projections des analystes sondés par AWP à tous les niveaux.

Forte de ces chiffres, la direction de Lindt & Sprüngli a relevé ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice et vise désormais une croissance organique supérieure à 10%, contre 6 et 8%. Les objectifs à plus long terme sont confirmés.

buc/al