Lindt & Sprüngli insensible à l'inflation au second semestre

Zurich (awp) - Lindt & Sprüngli a nettement amélioré sa rentabilité sur les six premiers mois de l'année, malgré l'inflation des coûts de production et de logistique. Le chocolatier profite de son positionnement dans le haut de gamme, qui lui offre une certaine flexibilité dans la fixation des prix. Les actionnaires profiteront de cette solide performance au travers du nouveau programme de rachat d'actions visant à réduire le capital-actions.

Entre janvier et juin, les ventes ont atteint 1,99 milliard de francs suisses, correspondant à une croissance organique de 12,3% ou 10,7% en francs suisses, indique mardi le fabricant de chocolats.

Les coûts opérationnels ont toutefois progressé en raison de l'inflation pour le lait en poudre, le sucre, les matériaux d'emballage et l'énergie, ce que l'entreprise a répercuté sur ses propres prix. Cela ne semble pas avoir refréné la demande des consommateurs, dans la mesure où les volumes de ventes ont progressé, a indiqué le directeur financier Martin Hug dans une téléconférence.

Le résultat opérationnel a bondi d'un tiers à 185,2 millions, tandis que la marge afférente s'est améliorée à 9,3%, contre 7,7% pour la période de comparaison, portée par de solides ventes pour des articles plus chers, de même qu'une fréquentation en hausse dans les magasins Lindt & Sprüngli. Le bénéfice net a de son côté enflé de 36,2% à 138,4 millions de francs suisses.

La rentabilité dépasse les expectatives les plus optimistes des analystes consultés par AWP, tandis que les recettes correspondent en moyenne à leurs attentes.

Prévisions relevées

Les objectifs pour l'ensemble de l'année ont été relevés, Lindt & Sprüngli table désormais sur une croissance organique des ventes comprise entre 8 et 10%, au lieu de 6 à 8% auparavant, tandis que la marge opérationnelle devrait se hisser à 15%. Des coûts uniques liés à la suspension des activités en Russie seront comptabilisés au second semestre, a indiqué le CFO.

La rentabilité devrait être préservée grâce aux augmentations de prix "partout où cela est nécessaire", a ajouté le responsable financier. Les prix de plusieurs produits phares de la marque ont été relevés dans la plupart des pays. Aux Etats-Unis, les hausses de tarifs vont jusqu'à 9%.

Ces prévisions sont valables en l'absence d'une détérioration de la situation géopolitique et en présence d'une amélioration dans les chaînes d'approvisionnement. A moyen et à long terme, les ventes organiques doivent croître annuellement de 6 à 8% et la marge opérationnelle doit s'améliorer de 20 à 40 points de base par an.

A compter du 2 août, le chocolatier lancera un nouveau programme de rachat d'actions, jusqu'à un milliard de francs suisses, courant jusqu'à fin juillet 2024. Une réduction du capital par la destruction des titres rachetés sera proposée par le conseil d'administration.

Le nouveau programme est lancé après la clôture du précédent, qui a duré un an et permis de racheter pour 750 millions de titres.

Un peu avant 14h00, la nominative Lindt & Sprüngli prenait 5,4% à 109'300 francs suisses tandis que le bon prenait 7,0% à 10'620 francs suisses. Dans le même temps, le SPI était stable.

ol/jh/ib/ck