Zurich (awp) - Le géant chocolatier Lindt & Sprüngli a annoncé vendredi la nomination d'Ana Dominguez au poste de directrice du marketing mondial. Elle prendra ses fonctions à partir du 1er juillet.

Directrice générale de Lindt & Sprüngli Canada en 2019 et des Etats-Unis actuellement, elle sera désormais responsable du groupe aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi qu'en charge de Ghirardelli Chocolate Company et Russell Stover Chocolates, indique un communiqué.

Mme Dominguez succèdera à Rolf Fallegger qui a décidé de prendre sa retraite en juin. Il avait rejoint le groupe en 1997 à la direction du marketing en Suisse, puis à la direction générale au Royaume-Uni et en France. Il était à la tête du marketing mondial depuis 2017.

