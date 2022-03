Lindt & Sprüngli va se doter d'un nouveau patron

Zurich (awp) - Un changement va intervenir à la tête du chocolatier Lindt&Sprüngli: le directeur général (CEO) Dieter Weisskopf prendra sa retraite à la fin de l'année et sera remplacé par Aldabert Lechner, actuel directeur pour l'Allemagne. M. Weisskopf est proposé pour le conseil d'administration.

M. Weisskopf a dirigé l'entreprise zurichoise durant six ans et y aura passé 27 ans. Son élection au conseil d'administration sera soumise à l'assemblée générale du 24 avril prochain, a précisé Lindt&Sprüngli jeudi soir.

M. Lechner travaille au sein du groupe depuis 1993. Depuis 1997, il dirige la filiale allemande comme CEO et est membre de la direction de groupe depuis début 2017. En plus de Lindt Deutschland, M. Lechner assume la responsabilité du développement des marchés du nord et de l'est de l'Europe et du secteur Global Retail/On-Line.

La transmission du témoin et l'adaptation des structures de la direction du groupe seront réalisées d'ici la fin de cette année.

cg/rp