Lindt : croissance de 10,3% du chiffre d'affaires en 2023

Lindt & Sprüngli a enregistré une croissance organique à deux chiffres de son chiffre d'affaires de +10,3 % en 2023 à 5,20 milliards de francs suisses.



Toutes les régions ont contribué à la croissance des ventes : l'Europe, premier marché des ventes, avec une forte croissance organique de +9,1, l'Amérique du Nord, deuxième région la plus importante, avec +11,0% et la zone ' Reste du monde ' avec 12,9%.



La majeure partie de la croissance est attribuable aux hausses de prix résultant de la hausse des prix des matières premières, mais le volume/mix a également clôturé l'année en légère hausse, avec une tendance à l'amélioration des volumes dans la dernière partie de l'année.



Lindt & Sprüngli vise une marge bénéficiaire d'exploitation (EBIT) d'environ 15,5 % au cours de l'exercice 2023 (15,0 % l'année précédente).



Pour 2024, Lindt & Sprüngli prévoit une croissance organique de ses ventes de 6 à 8 % et une marge bénéficiaire d'exploitation accrue de 20 à 40 points de base.



