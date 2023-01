Prévisions Lindt & Sprüngli: croissance organique de 10,0%

Kilchberg (awp) - Le chocolatier Lindt & Sprüngli publie mardi 17 janvier son chiffre d'affaires pour l'exercice 2022. Douze analystes se sont prêtés pour le compte d'AWP à l'exercice des pronostics:

2022E (en mrd CHF) consensus AWP fourchette 2021A estimations chiffre d'affaires 4,94 4,83 - 4,99 4,59 12 (en %) croissance organique 10,0 8,4 - 11,2 13,3 9 - Europe 6,8 6,0 - 8,0 13,8 6 - Amérique du Nord 12,5 9,2 - 14,1 10,7 6 - reste du monde 13,6 12,0 - 17,0 19,7 6

FOCUS: le prix élevé des intrants et l'élasticité des prix qui en découle seront les principaux sujets d'intérêt. Les analystes s'accordent sur le fait que Lindt & Sprüngli devrait avoir davantage souffert au second semestre qu'au premier en raison de la hausse des coûts de l'énergie, du transport, des emballages et des matières premières.

Mais grâce à son positionnement, le chocolatier de Kilchberg devrait être en mesure de répercuter en grande partie les hausses de coûts. "Le bilan de Lindt est solide en termes d'anticipation et de gestion de la volatilité des coûts", relève-t-on chez Vontobel. Enfin, le prix du cacao reste à un niveau modéré.

Au premier semestre, la croissance de Lindt s'est inscrite à 12,3%, les augmentations de prix ayant contribué à cette progression à hauteur de 4%. "Cet effet de prix sera sans doute encore plus important sur l'ensemble de l'année", prédit la Banque cantonale de Zurich (ZKB), qui chiffre ce taux à 5,2%. On saura également à quel rythme la croissance des volumes aura ralenti, après une hausse de 3,6% sur les six premiers mois de l'année. Baader Helvea s'attend à un bilan mitigé pour les ventes de Noël.

OBJECTIFS: l'été dernier, Lindt & Sprüngli avait relevé son objectif de croissance 2022 à entre 8 à 10%, contre 6-8% jusque-là. La rentabilité devait quant à elle restée inchangée "autour de 15%". Si la publication des bénéfice n'est pas à l'ordre du jour, les analystes s'attendent à ce que l'entreprise confirme son objectif de marge.

A moyen terme et à partir de début 2023, Lindt vise une croissance organique annuelle de 6-8% assortie d'une croissance annuelle de la marge Ebit de 20 à 40 points de base. Les objectifs pour l'exercice en cours ne seront dévoilés que lors de la publication des résultats complets début mars.

POUR MÉMOIRE: il s'agira de première publication de résultats depuis qu'Adalbert Lechner a pris les rênes du chocolatier en octobre dernier. Mais celui-ci ne devrait pas apparaître en public pour le moment, aucune conférence pour analyste n'ayant été annoncée.

Le programme de rachat d'actions nominatives et de bons de participation d'un montant de 1 milliard de francs suisses bat son plein, selon les analystes. L'entreprise a déjà racheté pour 250 millions de francs suisses de titres.

COURS DE L'ACTION: la nominative Lindt a pris 2,3% depuis le début de l'année (cours de vendredi après-midi), mais n'a pas refranchi la marque des 100'000 francs suisses sous laquelle elle est tombée depuis septembre. Le bon de participation, plus liquide, s'est apprécié de 3,3% en 2023. L'an dernier, aussi bien la nominative que le bon de participation ont reculé de 25%, un score inférieur à celui des pairs Nestlé (-16%) et Barry Callebaut (-17%).

