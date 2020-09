Zurich (awp) - Le chocolatier industriel Lindt & Sprüngli a contracté deux emprunts sous la direction de Credit Suisse. Les conditions:

1ère tranche: montant: 250 mio CHF (avec option de réouverture) coupon: 0,0% prix d'émission: 100% durée: 7,99 ans, jusqu'au 06.10.2028 libération: 08.10.2020 rendement: 0,01% écart de swap: +33 pb No. de valeur: 56'464'207(9) rating: High A stb (CS) cotation: SIX, à partir du 06.10.2020 2e tranche: montant: 250 mio CHF (avec option de réouverture) coupon: 0,25% prix d'émission: 100,032% durée: 11,99 ans, jusqu'au 06.10.2032 libération: 08.10.2020 rendement: 0,247% écart de swap: +39 pb No. de valeur: 56'464'208(7) rating: High A stb (CS) cotation: SIX, à partir du 06.10.2020

