Lindt : les ventes ont reculé de 6,1% en 2020

Lindt & Sprüngli a enregistré des ventes organiques de 4,02 milliards de francs suisses en 2020, ce qui correspond à un recul de 6,1% par rapport à l'année précédente, en ligne avec les prévisions annoncées mi-2020 (-5% à -7%).

L'entreprise souligne toutefois que 'les parts de marché ont augmenté dans presque tous les pays'.



'Après le déclin lié à la pandémie des ventes de Pâques, les marchés mondiaux du chocolat ont connu une croissance constante', poursuit le chocolatier, précisant que le segment du haut de gamme - dans lequel Lindt & Sprüngli est leader - a progressé à un rythme supérieur à la moyenne.



Pour les années à venir, Lindt & Sprüngli confirme son objectif existant de croissance organique des ventes à moyen et long terme de 5 à 7% par an. L'entreprise table sur un retour de la marge opérationnelle d'environ 15% en 2022, contre 10% environ en 2020.



