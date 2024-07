Lineage, Inc. (la « société ») (Nasdaq : LINE) a annoncé aujourd'hui la clôture de son introduction en bourse avec une souscription de 56 882 051 actions ordinaires au prix de 78,00 dollars par action. Le produit net de l'offre s'est élevé à environ 4,2 milliards de dollars, après déduction des escomptes et commissions de souscription et des dépenses estimées payables par la Société. La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser les emprunts en cours dans le cadre de son prêt à terme à tirage différé, pour rembourser les emprunts en cours dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable, afin de financer des subventions uniques en espèces à certains de ses employés dans le cadre de cette offre et des liquidités estimées pour payer les obligations de retenue fiscale associées aux attributions d'actions et pour racheter ses actions privilégiées de série A. Après ces utilisations, la Société prévoit d'attribuer le reste du produit net aux besoins généraux de l'entreprise, pouvant comporter le remboursement d'emprunts supplémentaires en cours dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable.

Les actions ordinaires de la Société ont commencé à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 25 juillet 2024, sous le symbole « LINE ».

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan et Wells Fargo Securities ont agi en tant que co-chefs de file pour l'offre. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc, Scotia Capital (USA) Inc, UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc, Truist Securities, Inc, Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc, Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc, CBRE Capital Advisors Inc, HSBC Securities (USA) Inc, Piper Sandler & Co. et Regions Securities LLC ont agi en tant que co-chefs de file de l'offre. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc, Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. et R. Seelaus & Co, LLC ont agi en tant que co-managers.

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déclarée effective par la U.S. Securities and Exchange Commission le 24 juillet 2024. L'offre s'est faite uniquement au moyen d'un prospectus. Des copies du prospectus final relatif à cette offre peuvent être obtenues auprès de Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ou par courriel à prospectus@morganstanley.com ; Goldman Sachs & Co. LLC, à l'attention du Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282 : Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, téléphone : 1-866-471-2526, télécopie : 212-902-9316, ou par courriel à prospectus-ny@ny.email.gs.com ; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, à l'att. de : Prospectus Department, par courriel à dg.prospectus_requests@bofa.com ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par courriel à prospectus-eq_fi@jpmchase.com et postsalemanualrequests@broadridge.com ; et Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, au 800-645-3751 (option Nº 5) ou en envoyant une demande par courriel à WFScustomerservice@wellsfargo.com.

À propos de Lineage

Lineage, Inc. (Nasdaq : LINE) est la plus grande société de placement immobilier d'entrepôts à température contrôlée au monde, avec un réseau de plus de 480 sites situés de manière stratégique, totalisant plus de 84,1 millions de pieds carrés et 3,0 milliards de pieds cubes de capacité à travers les pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique. En associant des solutions et des technologies de chaîne d'approvisionnement de bout en bout, Lineage s'associe à certains des plus grands producteurs, détaillants et distributeurs mondiaux de produits alimentaires et de boissons pour les aider à dynamiser leur distribution, à promouvoir la durabilité, à minimiser les déchets de la supply chain et, plus important encore, à nourrir le monde.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être considérées comme des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé. Lineage souhaite que toutes ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions de la sphère de sécurité applicables aux déclarations prospectives contenues dans ces lois. Ces déclarations prospectives se reconnaissent généralement par l'utilisation faite par Lineage d'une terminologie prospective telle que « peut », « exprimant le futur », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « anticiper », « estimer », « penser que », « continuer », « chercher », « objectif », « but », « stratégie », « plan », « focaliser », « priorité », « devrait », « pourrait », « potentiel », « possible », « se réjouir de », « optimiste », ou d'autres mots similaires. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ces déclarations sont soumises à certains risques et incertitudes, notamment des risques connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés ou anticipés. Par conséquent, ces déclarations ne sont pas destinées à garantir les performances de Lineage à l'avenir. Sauf si la loi l'exige, Lineage ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240726547610/fr/