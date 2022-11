Linedata Services

Linedata Services: COMMUNIQUÉ DE MISE À DISPOSITION DE LA NOTE D’INFORMATION ÉTABLIE PAR LINEDATA SERVICES DANS LE CADRE DE L’OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT D’ACTIONS INITIÉE PAR LINEDATA SERVICES



22-Nov-2022 / 20:30 CET/CEST

COMMUNIQUÉ DE MISE À DISPOSITION DE LA NOTE D’INFORMATION ÉTABLIE PAR LINEDATA SERVICES DANS LE CADRE DE L’OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT D’ACTIONS INITIÉE PAR PORTANT SUR 1.100.000 DE SES PROPRES ACTIONS EN VUE DE LA RÉDUCTION DE SON CAPITAL présentée par ÉTABLISSEMENT PRÉSENTATEUR ET GARANT PRIX DE L’OFFRE : 50,00 euros par action Linedata Services DURÉE DE L’OFFRE : 21 jours minimum AVIS IMPORTANT L’offre publique de rachat sera ouverte, conformément aux dispositions des articles 231-32 du règlement général de l’AMF et R. 225-153 et R. 225-154 du Code de commerce, postérieurement (i) à la diffusion par Linedata Services d’un communiqué indiquant que la résolution relative à la réduction du capital par voie de rachat et annulation d’actions a été valablement adoptée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Linedata Services en date du 30 novembre 2022, et (ii) à la publication par Linedata Services des avis d’achat dans un journal d’annonces légales et au bulletin des annonces légales obligatoires. Le présent communiqué établi par Linedata Services est publié en application de l’article 231-27 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »). En application des dispositions de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-23 du règlement général de l’AMF, l’AMF a, en application de sa décision de conformité du 22 novembre 2022, apposé le visa n°22-463 sur la note d’information de Linedata Services relative à l’offre publique de rachat portant sur 1.100.000 de ses propres actions en vue de la réduction de son capital (l’ « Offre »). La note d’information est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Linedata Services (www.linedata.com) et peut être obtenu sans frais auprès de Linedata Services (27, rue d’Orléans - 92200 Neuilly-sur-Seine) et de Degroof Petercam Wealth Management (44, rue de Lisbonne - 75008 Paris). Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF publiera un avis d’ouverture et le calendrier de l’Offre et Euronext publiera un avis rappelant la teneur de l’Offre et précisant le calendrier et les modalités de sa réalisation. Conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, le document contenant les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Linedata Services sera déposé auprès de l’AMF et mis à la disposition du public au plus tard la veille de l’ouverture de l’offre publique de rachat d’actions selon les mêmes modalités. Avertissement Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, du Japon ou de l'Australie. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achats de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays autre que la France. La diffusion, la publication, ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements. Contact Linedata Direction Financière +33 1 73 43 70 72 infofinances@linedata.com Cap Value Communication financière Gilles Broquelet +33 1 80 81 50 00 info@capvalue.fr www.capvalue.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



