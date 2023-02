Linedata Services

Linedata Services: Chiffre d’affaires 2022 : 172,7 M€ (+7,8%)



06-Fév-2023 / 17:45 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Chiffre d’affaires 2022 : 172,7 M€ (+7,8%) En M€ 2021 2022 Variation Variation à taux de change constants ASSET MANAGEMENT 107,8 117,5 +9,0% +1,6% LENDING & LEASING 52,4 55,1 +5,2% +2,5% TOTAL LINEDATA 160,2 172,7 +7,8% +1,9% Chiffres arrondis et non audités (M€) Neuilly-sur-Seine, le 6 février 2023 – Linedata (LIN:FP) a réalisé un chiffre d’affaires de 172,7 M€ en 2022, en croissance organique de 1,9% par rapport à la même période de 2021. Celle-ci provient de la dynamique des activités de Services en Asset Management et de la bonne tenue du segment Lending & Leasing. En données publiées, la hausse ressort à 7,8% du fait d’effet de change USD favorables. Le chiffre d’affaires récurrent de l’exercice s’établit à 133,8 M€ (+8,7 M€ par rapport à l’exercice précédent) et représente 77% du total. Le revenu non-récurrent affiche 38,9 M€, en progression de 3,8 M€, bénéficiant notamment de la performance enregistrée par le pôle Services. La prise de commandes s’est accélérée au 4ème trimestre pour atteindre 19,2 M€, en hausse par rapport à la même période de l’année précédente de 3,9 M€ (+25,6%). Sur l’ensemble de l’année, le booking s’établit à 62,0 M€, contre 59,4 M€ en 2021. Analyse des performances par segment : ASSET MANAGEMENT (T1 : 27,3 M€, +5,3% ; T2 : 29,4 M€, +15,1% ; T3 : 28,6 M€, +13,2% ; T4 : 32,2 M€, +3,8%) Le chiffre d’affaires du segment Asset Management s’élève à 117,5 M€, soit une hausse annuelle de 9,0% en données publiées et de 1,6% en croissance organique. L’activité commerciale sur le quatrième trimestre confirme l’orientation positive des neuf premiers mois de 2022, avec des prises de commandes d’un montant de 11,1 M€ contre 9,4 M€ sur la même période de l’année dernière. Ainsi, le booking de l’activité Asset Management s’établit à 37,9 M€ sur l’ensemble de l’exercice, contre 31,9 M€ en 2021. Le chiffre d’affaires de l’activité Software s’élève à 90,3 M€, en hausse de +2,1%. Les applicatifs pour le Fund Services ont bénéficié de nombreux projets de customisation, permettant une croissance soutenue du revenu. Concernant les solutions Front Office, la migration AMP sur les grands comptes se poursuit et ses effets significatifs sont attendus à partir de 2024. Le pôle Services confirme sa trajectoire de croissance avec un chiffre d’affaires de 7,4 M€ sur le dernier trimestre 2022, soit une hausse de 35,8% par rapport à la même période de l’année précédente. Sur l’ensemble de l’année, celle-ci atteint 40,5% (25,2% en organique), traduisant le succès du modèle de co-sourcing et la pertinence de la diversification stratégique vers les services, entamée il y a 5 ans. LENDING & LEASING (T1 : 12,8 M€, +7,2% ; T2 : 13,5 M€, +7,7% ; T3 : 13,3 M€, +5,7% ; T4 : 15,6 M€, +1,2%) Le chiffre d’affaires du segment Lending & Leasing s’établit à 55,1 M€ en 2022, en hausse de 5,2% (+2,5% en données comparables), nourrie par les projets de migrations sur les deux solutions Linedata Ekip360 et Linedata Capital Stream. La prise de commandes s’est accélérée sur le 4ème trimestre 2022 pour s’établir à 8 M€, soit +36% par rapport à la même période de l’année précédente. Sur l’ensemble de l’année, le booking ressort à 24,1 M€, contre 27,5 M€ en 2021, le repli s’expliquant essentiellement par un effet de base (signature d’un contrat pluriannuel avec un nouveau client en 2021). Perspectives Dans un environnement économique qui reste incertain, Linedata poursuit son objectif de maintenir en 2023, un niveau d’activité lui permettant de délivrer des indicateurs de rentabilité satisfaisants, grâce à la qualité de ses solutions technologiques et à la récurrence de son modèle économique. Prochaine communication : Résultats annuels 2022, le 13 février 2023, après Bourse. À PROPOS DE LINEDATA Avec 25 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1100 employés, Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients. Linedata a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 172,7 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP www.linedata.com Linedata Direction Financière +33 1 73 43 70 72 infofinances@linedata.com Cap Value Communication financière +33 1 80 81 50 00 info@capvalue.fr www.capvalue.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



