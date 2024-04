Linedata Services

Linedata Services: Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024 : 43,9 M€ (+3,3%)



23-Avr-2024 / 17:45 CET/CEST

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 : 43,9 M€ (+3,3%) T1 2023* T1 2024 Variation Variation à taux de change constants ASSET MANAGEMENT 29,1 29,2 +0,4% +0,4% LENDING & LEASING 13,4* 14,7 +9,7% +9,8% TOTAL LINEDATA 42,5* 43,9 +3,3% +3,4% * : dont Audaxys T1 2023 0,8 M€ Neuilly-sur-Seine, le 23 avril 2024 – Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de solutions globales et de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit a réalisé un chiffre d’affaires de 43,9 M€ au 1er trimestre 2024, en hausse de 3,3% par rapport au 1er trimestre 2023. Retraitée de l’effet de change, la croissance organique s’établit à 3,4%, en hausse de +0,5 points de base par rapport au 1er trimestre 2023. Le chiffre d’affaires récurrent affiche 35,3 M€, soit une augmentation de 2,2 M€ par rapport à la même période de l’exercice précédent. Avec une proportion de 81% du total, il est bien orienté sur les deux activités avec une progression marquée sur Lending & Leasing. L’activité commerciale poursuit sa trajectoire de croissance avec une prise de commandes de 20,7 M€, en hausse de 2,6% par rapport au 1er trimestre 2023, portée par une bonne tenue de Lending & Leasing. Analyse des performances par segment : ASSET MANAGEMENT (T1 : 29,2 M€, +0,4%) Au 1er trimestre 2024, le segment Asset Management affiche une performance contrastée avec une activité Services toujours dynamique et un pôle Software en légère diminution. Le chiffre d’affaires du Software affiche ainsi 21,0 M€, en baisse ponctuelle de 1,5%, en raison d’un ralentissement temporaire des projets sur le Transfer Agency et de ventes moindres de licences perpétuelles. A contrario, les projets de migration se poursuivent sur le front office. L’activité du pôle Services demeure bien orientée grâce au succès des offres de co-sourcing à destination des gestionnaires des fonds. Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 ressort à 8,2 M€, en croissance de 5,7% par rapport à la même période de l’exercice précédent. LENDING & LEASING (T1 : 14,7 M€, +9,8%) L’activité Lending & Leasing a continué de progresser au 1er trimestre 2024, bénéficiant du succès des plateformes Linedata Ekip et Linedata Capitalstream et de l’augmentation de la part récurrente de son chiffre d’affaires qui affiche 78% au 1er trimestre 2024 contre 71% au 1er trimestre 2023. Les migrations intervenues sur les nouvelles versions étant terminées pour de nombreux clients, le segment bénéficie de la hausse des prestations de maintenance et de support périodiques. Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 ressort ainsi à 14,7 M€ en hausse de 9,8% par rapport à la même période de 2023. Perspectives : Le Groupe maintient son objectif de poursuivre la croissance organique pour l’année 2024. Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024, le 23 juillet 2024, après Bourse. À PROPOS DE LINEDATA Avec 25 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1200 employés, Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients. Linedata a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 183,3 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP www.linedata.com Linedata Direction Financière 01 73 43 70 28 infofinances@linedata.com Cap Value Communication financière +33 (0)1 80 81 50 00 info@capvalue.fr www.capvalue.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



