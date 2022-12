Linedata Services : Cramer Rosenthal McGlynn choisit Linedata pour rationaliser ses opérations et accompagner sa croissance

• La plateforme AMP de Linedata permet une consolidation importante des systèmes et contribue à une réduction des coûts opérationnels de 50 %

Paris, Boston, New York, Londres, Luxembourg et Hong Kong, le 12 décembre 2022 - Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, annonce aujourd'hui que Cramer Rosenthal McGlynn, LLC (CRM) - un important gestionnaire de fonds basé aux États-Unis avec plus de deux milliards de dollars d'actifs sous gestion pour le compte d'institutions et de particuliers - a fait appel à Linedata pour l'accompagner dans sa croissance. Linedata déploie chez CRM un modèle opérationnel à la fois hautement adaptable, et à même de conserver les capacités uniques de Cramer Rosenthal McGlynn.

CRM a développé un processus d'investissement fiable basé sur l'efficacité et la maîtrise des risques en réduisant les traitements manuels réalisés sur plusieurs systèmes internes. La consolidation des systèmes et la simplification des workflows pour les activités de trading, de conformité pré et post-trade, et de reporting au sein la suite Linedata Longview OMS, a permis à CRM de réduire ses coûts opérationnels de plus de 50 %.

« Dès le début de notre relation avec Linedata, le maître-mot a été la collaboration, avec pour objectif la croissance de notre activité à long terme », déclare Steven Fellin, Directeur Financier de Cramer Rosenthal McGlynn. « Nous allons continuer à trouver de nouvelles opportunités pour rationaliser nos processus d'investissement, de la génération d'idées à l'exécution, en tirant parti des solutions innovantes de Linedata. »

Grâce à la plateforme de gestion d'actifs Linedata AMP, CRM a mis en place un processus rigoureux et intuitif pour gérer sa base de clients, faciliter l'intégration de nouveaux comptes et collaborateurs, ou encore gérer les opérations de trading à distance. L'équipe CRM a également accès aux nouvelles fonctionnalités de la plateforme dès qu'elles sont disponibles grâce à une intégration et une livraison en continu (CI/CD). Dans le même temps, les utilisateurs occasionnels tels que les gestionnaires de risques et la direction générale peuvent suivre l'activité à un niveau macro via Linedata Accumen.

« Pour répondre aux exigences d'un marché de l'investissement en constante évolution, il est essentiel de s'équiper d'une technologie flexible qui permet de s'adapter rapidement », ajoute Bob Moitoso, Directeur de l'activité Asset Management en Amérique du Nord chez Linedata. « Nous sommes ravis d'être un partenaire stratégique de Cramer Rosenthal McGlynn, notre expertise technologique et nos solutions évolutives les mettent en capacité d'améliorer leurs opérations et de disposer de plus de temps pour se concentrer sur leurs clients et, in fine, pour développer leur entreprise. »

Cramer Rosenthal McGlynn, LLC est un gestionnaire d'actifs de référence, spécialisé dans les petites et moyennes capitalisations américaines. Depuis plus de quarante ans, le succès de CRM repose sur sa capacité à servir nos clients et à obtenir pour eux des rendements solides corrigés du risque. Nos clients bénéficient d'une approche cohérente ainsi que d'une méthodologie et de processus éprouvés mis en oeuvre par une équipe possédant une expérience diversifiée dans l'identification du changement et de la valeur intrinsèque des entreprises.

Les clients de CRM sont des régimes de retraite publics et privés, des fonds de dotation et des fondations, des hôpitaux, des organisations communautaires et religieuses, des fonds Taft-Hartley et multi-employeurs, des banques privées, des sociétés de conseil, ainsi que des particuliers et des fiducies familiales.

