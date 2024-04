Des initiatives caritatives locales menées par les bureaux Linedata, parmi lesquelles figurent des actions phares : la fourniture de kits scolaires en Inde et de cartables en Tunisie, la distribution de repas pendant le Ramadan, la collecte de jouets aux US et en France, la création de cartes pour les enfants hospitalisés aux US...

Linedata a réalisé, pour la troisième année consécutive, une croissance organique grâce à la bonne dynamique commerciale de ses trois activités. Un projet majeur avec un grand constructeur automobile et l'intégration des nouvelles équipes d'Audaxys qui nous ont rejoints en mars au Portugal, ont renforcé notre position dans le domaine des crédits et financements. Avec 60% de nos clients engagés sur la plateforme AMP et la mise à disposition de nouveaux modules sur le marché, nous disposons d'un socle solide pour le développement futur de l'activité asset management. Les Services d'outsourcing ont quant à eux continué de progresser, confirmant la bonne adéquation entre notre offre et le marché, notamment en Amérique du Nord et en Asie.

