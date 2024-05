Linedata Services

Linedata confirme son éligibilité au PEA-PME Neuilly-sur-Seine, le 28 mai 2024 – Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de solutions globales et de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, déclare respecter les critères d'éligibilité au PEA‑PME précisés par l'article L. 221-32-2 alinéa 2 a) du Code monétaire et financier, à savoir d'une part moins de 5.000 salariés, et d'autre part un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros. Ces critères d'éligibilité sont appréciés sur la base des comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2023. Les actions Linedata Services continuent en conséquence d'être éligibles au dispositif PEA-PME. Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024, le 23 juillet 2024, après Bourse. À PROPOS DE LINEDATA Avec 25 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1200 employés, Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients. Linedata a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 183,3 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP www.linedata.com Linedata Direction Financière +33 (0)1 73 43 70 28 infofinances@linedata.com Cap Value Communication financière Gilles Broquelet +33 (0)1 80 81 50 00 info@capvalue.fr www.capvalue.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



