L'offre combinée permet aux établissements bancaires de :

• Réduire les temps d'analyse du risque par 10

• Répondre aux besoins de productivité et de précision face à la crise bancaire nord-américaine

Paris, Boston, New York, Seattle, Toronto, le 12 juillet 2023 - Linedata, (Euronext Paris: LIN), éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, annonce aujourd'hui son partenariat stratégique avec Qualtik, un fournisseur d'outils de stress-test pour les prêts commerciaux basé aux Etats-Unis. Cette collaboration illustre l'effort continu de Linedata pour donner aux banques les moyens de gérer efficacement les risques et de disposer de données précieuses, leur permettant d'optimiser les ressources et de traverser avec succès les périodes d'incertitude.

En combinant les outils de stress-test de Qualtik aux solutions d'analyse de portefeuille de Linedata, ce partenariat vise à révolutionner la façon dont les banques gèrent leurs portefeuilles de prêts commerciaux. Cette intégration élimine les nombreuses feuilles de calcul qui prévalent dans l'industrie, pour proposer une méthode d'analyse du risque novatrice. À mesure que l'industrie se transforme et de nouveaux défis émergent, il est essentiel pour les institutions bancaires d'adopter des outils automatisés leur permettant de renforcer le contrôle et la transparence de leurs opérations. Grâce à ce partenariat, les banques ont la possibilité d'identifier de manière proactive les prêts à risque, d'évaluer les garanties et d'utiliser des données en temps réel pour prendre les décisions les plus éclairées.

« Nous sommes ravis de nous associer à Linedata et d'intégrer notre solution à leur portefeuille », commente Mark Prior, fondateur et CEO de Qualtik. « Chez Qualtik, notre mission est d'équiper les institutions financières d'une technologie qui les aide à prendre des décisions basées sur une analyse fine des données. En proposant l'expertise de Qualtik en matière de stress testing à la base de clients mondiale de Linedata, nous offrons aux banques une solution qui leur permet d'appréhender plus sereinement les temps troublés que nous vivons aujourd'hui. »

« Ce partenariat entre Linedata et Qualtik constitue une étape décisive pour l'industrie bancaire, car il offre une approche innovante, automatisée et proactive de la gestion des risques » affirme Gary Brackenridge, Head of Business Development, North America, chez Linedata. « Nous reconnaissons le besoin urgent des banques de s'adapter à l'évolution des dynamiques de marché et d'appréhender efficacement les risques. Cette alliance avec Qualtik répond à un sujet critique qui domine actuellement les préoccupations des professionnels du secteur bancaire et des médias. Ensemble, nous offrons aux banques les outils dont elles ont besoin pour non seulement survivre mais aussi prospérer dans l'environnement compliqué qui est le nôtre aujourd'hui. »

Les outils de stress-test de Qualtik sont intégrés aux solutions de crédits et financements de Linedata, Linedata Capitalstream et Linedata Ekip360, destinées aux banques et établissements de crédit, qu'il s'agisse de banques de proximité ou d'institutions régionales et nationales. Les institutions financières dont les actifs s'élèvent à 500 millions d'euros et au-delà ont désormais accès à des informations en temps réel, à une vue d'ensemble instantanée et transparente sur l'évolution des risques et à un contrôle total de leurs portefeuilles de prêts commerciaux.

La solution intégrée, disponible dès aujourd'hui, offre une approche rationalisée et efficace de la gestion des risques. Elle permet aux banques d'optimiser la prise de décision, grâce à l'analyse des données, et ainsi de structurer leur approche pour faire face aux incertitudes économiques.

À PROPOS DE LINEDATA

Avec 25 ans d'expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1100 employés, Linedata allie la technologie et l'humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.

Linedata a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 172,7 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.PA - Bloomberg LIN:FP

linedata.com

A PROPOS DE QUALTIK

Fondée en 2019, Qualtik propose aux institutions financières d'éclairer leurs décisions avec une technologie qui leur permet d'optimiser leurs processus d'analyse et de reporting. Les solutions Qualtik comprennent des outils de stress testing intuitifs et interactifs qui remplacent les feuilles de calcul complexes et susceptibles d'erreurs. L'importation rapide des données à partir d'une variété de systèmes, y compris les systèmes centraux, les systèmes d'exploitation des prêts et les feuilles de calcul, permet aux prêteurs de bénéficier de la solution Qualtik en seulement 3 semaines. Pour en savoir plus, visitez www.qualtik.com.