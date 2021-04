Linedata Services : Albemarle Asset Management étend son partenariat avec

​​​​​​​L'offre de Services de Linedata permet au gestionnaire d'actifs britannique de diversifier ses activités tout en s'assurant d'une productivité accrue en contexte de travail à distance

Paris, Londres, Boston, New York et Hong Kong, le 21 avril 2021 - Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, annonce qu'Albemarle Asset Management a opté pour l'offre Linedata de services de gestion du risque, incluant analyse de risques et production de rapports règlementaires. Ce nouveau service permet à Albemarle Asset Management d'optimiser ses processus en automatisant certaines opérations effectuées jusque-là manuellement. Les conseillers Albemarle pourront ainsi se consacrer à diversifier leurs offres dans de nouvelles classes d'actifs et structures de fonds tout en améliorant leur productivité dans un environnement de travail à distance.

« Linedata nous offre déjà une plateforme de gestion de portefeuilles véritablement complète, mais l'ajout de prestations de services va nous permettre de rendre nos opérations encore plus efficaces », déclare Guido Celauro chez Albemarle Asset Management. « En nous appuyant sur les services reconnus de management des risques de Linedata nous sommes assurés de piloter les risques associés à la gestion de notre portefeuille de manière fluide et fiable. En outre, nous dégageons du temps pour nous concentrer sur la création de valeur pour nos clients investisseurs et pour explorer des stratégies de trading alternatives et plus complexes. »

En choisissant l'offre de Services de Linedata, Albemarle bénéficie d'un calcul optimisé et précis de la value-atrisk (VaR) laquelle s'appuie sur une intégration et une gestion automatiques des données, en adéquation avec les meilleures pratiques en vigueur sur le marché. Les rapports de risque quotidiens et les stress tests mensuels fournis par Linedata permettent à Albemarle d'évoluer et de développer plus aisément des fonds innovants lesquels répondent aux réglementations en matière de surveillance et de gestion des risques.

Les services de gestion des risques ainsi proposés s'intègrent de manière harmonieuse avec plateforme de gestion de portefeuille de Linedata, garantissant une efficacité opérationnelle accrue. Les experts en la matière de Linedata travaillent également en étroite collaboration avec les équipes internes d'Albemarle, et constituent ainsi un prolongement naturel et sécurisé de l'organisation dans le cadre du travail à distance.

« Notre objectif est de proposer aux équipes d'Albemarle des solutions pour renforcer la digitalisation de leur gestion des risques et de leur permettre d'améliorer leur compétitivité », déclare Anup Kumar, Directeur de l'activité Services de Linedata. « En combinant logiciels et services au sein d'une offre complète, il est possible d'obtenir des processus de travail réellement efficaces, pour un coût réduit avec des gains de productivité optimaux. En situation de travail à distance, ces optimisations de performance mettent Albemarle en capacité de saisir de nouvelles opportunités d'investissement sur des marchés réputés très volatils. Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec Albemarle et de progresser encore dans la rationalisation et l'amélioration de leurs opérations au niveau mondial. »

Fondé en 2003, Albemarle Asset Management est un gestionnaire d'actifs à vocation mondiale qui propose un ensemble diversifié d'investissements alternatifs et sur mesure.

http://albemarleasset.com/

Avec 20 ans d'expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1100 employés, Linedata allie la technologie et l'humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.

Linedata a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 161,0 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.PA - Bloomberg LIN:FP

linedata.com