Linedata Services : First Bank s'appuie sur Linedata pour gagner en

La grande banque privée américaine opte pour les fonctionnalités cloud de Linedata Capitalstream​​​​​​​​​​​​​​

Paris, New York, Toronto et Seattle, le 28 avril 2021 - Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, annonce que First Bank, une des plus grandes banques privées aux Etats-Unis, choisit d'utiliser les fonctionnalités basées sur le cloud de Linedata Capitalstream pour la gestion des demandes de prêts et d'optimiser les procédures commerciales de sa division crédit aux entreprises. Cette division s'appuie sur l'expertise de Linedata depuis 2016 pour automatiser et digitaliser ses processus, et mettre à la disposition de ses clients un niveau de service d'excellence.

Depuis plus de 100 ans, First Bank met tout en œuvre pour rester proche de ses clients et les aider à réaliser leurs objectifs financiers à court et long terme. Linedata Capitalstream propose une solution d'intégration et de déploiement continu (CI/CD), ce qui permet à First Bank de bénéficier directement des innovations de Linedata, sans devoir passer par des mises à jour traditionnelles. De nouvelles fonctionnalités et améliorations sont apportées régulièrement, garantissant ainsi une expérience utilisateur fluide et optimale.

« Notre mission, notre vision et nos objectifs nous poussent à investir dans les technologies pour toujours mieux servir nos clients » commente Eric Hallgren, Chief Credit Officer chez First Bank. « Nous sommes ravis de poursuivre le déploiement d'initiatives « digital-first » et de continuer à nous associer à des entreprises comme Linedata qui nous permettent de rester à la pointe de l'innovation ».

L'adoption complète de la solution Linedata Capitalstream permet de mettre en place des processus très efficaces, sans frictions, et centrés sur la relation client. Chaque étape du processus d'approbation des prêts que Linedata Capitalstream permet de simplifier apporte une valeur ajoutée aux clients de First Bank.

« Depuis le début de notre partenariat, j'ai pu observer la détermination de First Bank non seulement à s'adapter mais surtout à évoluer en prenant de l'avance sur les standards du secteur » indique Louanne Gemin, SVP Linedata Lending and Leasing North America. « Alors même que les interactions et le travail à distance devenaient la norme en 2020, First Bank s'est dotée des outils nécessaires pour accroître ses performances en matière de crédits aux entreprises. »

First Bank peut désormais offrir aux petites entreprises la possibilité de demander un prêt en ligne et de recevoir une réponse instantanément. Cette rapidité de réponse contribue à la sérénité des emprunteurs professionnels, d'autant plus que la norme consiste à attendre des jours voire des semaines avant d'obtenir un accord. Grâce à l'automatisation de Linedata Capitalstream, First Bank est en mesure d'offrir ce service utile sans encourir de risque de crédit inacceptable.

« La solution intégrée Linedata Capitalstream implique surtout que nous pouvons consacrer plus de temps à échanger avec nos clients, en leur apportant notre expertise au moment où ils en ont le plus besoin, pour relever de nouveaux défis ou saisir de nouvelles opportunités » conclut Eric Hallgren. Pour plus d'informations sur Linedata Capitalstream, veuillez consulter le site Linedata.com/lending-leasing/linedata-capitalstream.

Forte d'une histoire familiale de plus de 100 ans, First Bank propose des solutions bancaires de premier ordre aux entreprises et aux particuliers à ses clients basés dans les états du Missouri, de Californie et de l'Illinois, ainsi que des services hypothécaires au Kansas. First Bank répond à tout type de besoins financiers, qu'il s'agisse de comptes chèques et d'épargne personnels et entreprise, prêts hypothécaires, de gestion de patrimoine, de prêts commerciaux, etc. L'eBanking mobile et l'eBanking Mobile Business facilitent l'accès aux comptes en mobilité.

Avec 20 ans d'expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1100 employés, Linedata allie la technologie et l'humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.

Linedata a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 161,0 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.PA - Bloomberg LIN:FP linedata.com