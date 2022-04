Linedata Services : renforce sa présence en Amérique latine avec l'ouverture d'un nouveau bureau au Mexique

Le bureau de Mexico va permettre à Linedata de consolider ses relations avec de grands établissements de crédit tels que NR Finance México et de développer ses capacités opérationnelles dans la région LATAM

Paris, Mexico, Boston, New York, Seattle, Toronto, Londres, le 20 avril 2022 - Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, inaugure son nouveau bureau au Mexique, élargissant ainsi sa présence dans la région.

Basée à Mexico, l'équipe va accroître la proximité de Linedata avec ses prestigieux clients, notamment NR Finance México, première société de financement automobile au Mexique pour les marques de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Le nouveau bureau permettra également à Linedata de poursuivre son expansion en Amérique latine en proposant des solutions innovantes pour les professionnels des crédits et financement, et de la gestion d'actifs.

« Depuis 2018, Linedata accompagne le développement sur le long terme de deux sociétés majeures de financement automobile et a établi de solides relations avec elles. Nous souhaitons maintenant accélérer notre croissance au Mexique en proposant à tous les acteurs locaux nos solutions et services technologiques de pointe », commente Jamil Jiva, Global Head of Business Development chez Linedata.

L'ouverture de ce nouveau bureau au Mexique, après celui de Charlotte en Caroline du Nord (États-Unis) en début d'année, s'inscrit dans la stratégie de développement continu de Linedata sur le continent américain. Linedata dispose également de bureaux à Boston, New York, Seattle et Toronto.

Linedata prévoit de développer rapidement le bureau de Mexico grâce à des talents dans les domaines de la vente et de la gestion de projet, ainsi que des experts des technologies financières. L'objectif est d'apporter encore plus d'attention à nos clients actuels et aux institutions financières qui nous rejoindront.

Avec 20 ans d'expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1100 employés, Linedata allie la technologie et l'humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.

Linedata a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 160,2 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.PA - Bloomberg LIN:FP. linedata.com