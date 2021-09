Linedata Services : s'associe avec des acteurs innovants sur trois

Dans le cadre de son plan de développement, l'éditeur mondial multiplie les projets tournés vers l'innovation, associant à la fois partenaires institutionnels, académiques et monde de l'entrepreneuriat, aux Etats-Unis, en Afrique du Nord et en Europe.

Paris, Boston, Tunis, Londres, Mumbai, le 22 septembre 2021 - Linedata (Euronext Paris: LIN), éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, annonce aujourd'hui la signature simultanée de trois contrats de partenariats destinés à renforcer son ancrage local sur les trois continents majeurs sur lesquels il est actif depuis plus de 20 ans. A travers sa collaboration avec le CSAIL, le laboratoire d'intelligence artificielle du MIT à Boston, The Founder Institute à Tunis et l'accélérateur d'innovation WILCO à Paris, le groupe entend mobiliser tout autant ses collaborateurs que son écosystème international et confirmer son positionnement à l'avant-garde de l'innovation numérique.

Moins de deux ans après la création de sa direction Innovation et Technologie, Linedata voit la dynamique d'innovation de son réseau de « Labs » se concrétiser par la conclusion de trois programmes de partenariats complémentaires et destinés, chacun à leur niveau, à favoriser l'innovation et l'intégration de nouvelles technologies, et ce, dans les trois domaines d'expertise du groupe : les logiciels, la data et les services.

« Nous surveillons avec attention les tendances technologiques qui peuvent, dès demain, transformer l'industrie des services financiers. Ces collaborations permettent à nos équipes d'avoir un accès continu à de nouvelles connaissances et outils qui viennent renforcer nos capacités et notre impact sur le marché », indique Anvaraly Jiva, PDG du groupe Linedata.

« Rien ne vaut le partage d'idées, de ressources et de cas d'usages. En associant nos experts et nos clients à des acteurs académiques comme le CSAIL du MIT, à des dirigeants de start-ups disruptives mais aussi à des entreprises technologiques établies, comme via The Founder Institute à Tunis et WILCO sur le plateau de Saclay, nous souhaitons favoriser l'expérimentation, créer des synergies pour aboutir à des innovations appliquées et pragmatiques. En 2021, nous avons choisi l'IA et la Blockchain comme thèmes principaux d'innovation, et pourquoi pas la cybersécurité en 2022 », complète Timothée Raymond, directeur Innovation et Technologie Linedata.

Zoom sur les trois partenariats :

A Boston enfin, le « affiliate » programme imaginé avec le CSAIL, le laboratoire d'intelligence artificielle du MIT (CSAIL : Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) prévoit entre autres l'accès aux travaux de recherche sur les grandes tendances technologiques du moment, notamment liées à l'IA. Le partenariat inclut également la mise en relation avec des étudiants chercheurs et des opérations de networking avec des acteurs clés de l'industrie, permettant de faire découvrir l'expertise technologique et les solutions de pointe de Linedata pour les services financiers.

• A Tunis : le programme de mentorat de fondateurs de start-ups tunisiennes mené par Linedata avec le réseau mondial The Founder Institute vise à accompagner les premiers mois de création de projet de 120 entrepreneurs pré-électionnés par l'institut, lequel agit localement à Tunis comme accélérateur de pré-amorçage de start-ups. Chacune des quatre cohortes d'entrepreneurs sélectionnés bénéficie d'une session d'accompagnement personnalisé de trois mois. Ces sessions suivent une méthodologie structurée pour affiner l'idée et planifier les actions nécessaires pour aboutir à un projet cohérent, présenté à l'occasion d'un Démo Day à de potentiels clients et investisseurs. A terme, ce programme, soutenu notamment par Innov'i, un fonds de l'Union Européenne, doit permettre la création concrète de 32 start-ups innovantes sur 18 mois.

• A Paris, Linedata devient partenaire de WILCO, accélérateur d'innovation qui accompagne la croissance de cent startups par an et la transformation d'une trentaine d'ETI/Grands Groupes. En s'associant à WILCO, Linedata dispose d'un accès direct aux meilleures startups françaises et déploie un programme sur mesure qui inclut du coaching auprès des startups, de la veille technologique dans les domaines à valeur ajoutée pour ses clients ainsi que des rencontres régulières avec l'écosystème fintech français.

Parallèlement à l'annonce de ces trois collaborations, Linedata étend les capacités de son réseau de Labs avec une nouvelle programmation locale favorisant les rencontres et l'échange, en particulier pour les Labs de Boston et Londres, qui viennent s'ajouter à ceux de Paris, Tunis et Mumbai.

Avec 20 ans d'expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1100 employés, Linedata allie la technologie et l'humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.



Linedata a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 161,0 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.PA - Bloomberg LIN:FP

