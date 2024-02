Linedata : recul du résultat net annuel mais des ventes en progression

En 2023, le résultat net de Linedata recule de 3,6% ressortant à 25,5 millions d'euros, soit une marge nette de 13,9%. Toutefois, le résultat opérationnel, à 37,9 millions d'euros, progresse plus fortement de 11%, en raison notamment d'un niveau de dépréciation et de provisions moindre que l'année précédente et d'une baisse des amortissements relatifs aux immobilisations corporelles et aux contrats de location. Le bénéfice net par action affiche 5,14 euros en 2023 contre 4,30 euro en 2022, bénéficiant de la réduction du nombre de titres formant le capital, à la suite de l'OPRA de décembre 2022



En outre, Linedata a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 183,3 millions d'euros, en progression de 6,1% par rapport à 2022. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique atteint 6,2%, portée par la bonne orientation de l'ensemble des métiers de Linedata.



Grâce à la forte récurrence de son modèle économique et à la bonne maîtrise de ses coûts, Linedata affiche en 2023 une marge d'Ebitda solide à 29,1%, stable par rapport à l'exercice précédent. L'EBITDA du groupe ressort à 53,3 millions d'euros en progression de 5,3% par rapport à 2022.



Coté perspectives, Linedata indique qu'il "va accélérer ses efforts commerciaux sur ses juridictions cibles et poursuivre son programme de migration de sa base installée sur les nouvelles plateformes logicielles afin de maintenir une trajectoire de croissance organique pérenne".