Linedata Services est spécialisé dans l'édition et l'intégration de progiciels destinés au secteur de la finance. Le groupe propose parallèlement des prestations de conseil, d'infogérance et de maintenance. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit : - gestion d'actifs, épargne et assurance (68,1%) ; - crédits et financements (31,9%) : progiciels de gestion de prêts, d'analyse et de maîtrise des risques, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe du Sud (29,5%), Europe du Nord (19,2%), Amérique du Nord (45,9%) et Asie (5,4%).

Secteur Logiciels