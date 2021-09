Linedata Services

Résultats semestriels 2021 : EBITDA : 22,6 M? +23,1%



13-Sep-2021 / 17:45 CET/CEST

Résultats semestriels 2021 : EBITDA : 22,6 M? +23,1% S1 2020 S1 2021 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 78,5 75,9 -3,3% EBITDA % du CA 18,4 23,4% 22,6 29,8% +23,1% RESULTAT OPERATIONNEL % du CA 9,8 12,5% 15,3 20,2% +57,0% RESULTAT NET % du CA 7,6 9,7% 11,0 14,5% +44,6% Chiffres arrondis et audités (M?) Neuilly-sur-Seine, le 13 septembre 2021 - Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit publie ses indicateurs financiers au 1er semestre 2021. Sur cette période, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 75,9 M?, en baisse de 3,3% en données publiées mais en hausse de 0,7% à taux de change constants. Le segment Lending & Leasing affiche une croissance organique de 7,2% par rapport au 1er semestre 2020 portée notamment par les projets de migration des clients sur la nouvelle version Linedata Ekip360. Elle confirme ainsi son rang de plateforme majeure pour les acteurs des Crédits et Financements tant en France qu'à l'international. Le pôle Asset Management enregistre une légère baisse de 2,1% en données comparables principalement imputable au recul de l'activité back-office. A contrario, des opportunités pour la nouvelle offre AMP ont permis une croissance soutenue des missions de consulting sur la base installée et la signature de nouveaux clients notamment Hedge Funds. L'EBITDA s'établit à 22,6 M?, en augmentation de 23,1% par rapport au 1er semestre 2020. Il convient toutefois de noter que l'exercice 2020 intégrait des charges de restructuration liées à la pandémie, que les besoins en recrutement n'ont pas été pleinement satisfaits au 1er semestre 2021 et que les frais de déplacement restent encore à un niveau très bas. Retraité de ces différentiels de charges estimés à environ 3 M? sur le semestre écoulé, l'EBITDA normalisé ressort à 26%. La marge d'EBITDA ressort en croissance sur chacun des segments et témoigne de la robustesse du modèle économique de Linedata. Taux de Marge d'EBITDA S1 2020 S1 2021 Asset Management (*) 24,9% 29,2% Lending & Leasing 19,7% 31,1% Total 23,4% 29,8% Analyse des résultats Le Résultat Opérationnel atteint 15,3 M? en hausse plus sensible de 57,0%, en raison notamment de la baisse des dotations aux amortissements d'actifs incorporels liées aux acquisitions. Le résultat financier est quasi-stable à -0,9 M? (contre -1,0 M? en 2020). L'impôt sur les bénéfices à 3,4 M? ressort en hausse de 2,2 M? principalement du fait d'une charge d'impôt 2020 bénéficiant de la mise en place avec effet rétroactif de l'exercice 2019 du dispositif IP Box. Le résultat net du 1er semestre 2021 s'établit à 11,0 M?, soit une marge nette de 14,5%. Analyse du bilan Au 30 juin 2021, les capitaux propres représentent 124,7 M?, en hausse de 3,2 M? par rapport à la situation du 31 décembre 2020. Ils intègrent notamment la comptabilisation du dividende à payer pour 8,8 M? et les acquisitions d'actions propres à hauteur de 3,4 M?. Le Groupe a poursuivi au 1er semestre 2021 ses efforts de désendettement et a procédé en juin 2021 à la restructuration de ses emprunts à long terme. La dette obligataire de 35 M? à échéance de mai 2022 a été remboursée par anticipation aux côtés d'autres prêts bancaires totalisant 21 M?. En contrepartie, Linedata a mis en place avec un pool bancaire une nouvelle dette de 56 M? à échéance de 6 ans lui permettant de bénéficier d'une plus longue maturité d'endettement, d'une plus grande souplesse de remboursement et de conditions financières plus attractives. Au 30 juin 2021 la dette nette, hors impact du passif locatif IFRS 16, ressort à 47,7 M? en diminution de 19,4 M? par rapport à la fin de l'exercice précédent. Elle représente 1,0x l'EBITDA 12 mois glissants. Perspectives Malgré la persistance des incertitudes sanitaires, Linedata anticipe pour 2021 de réaliser une deuxième année de transition quasi stable par rapport à 2020. Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021, le 21 octobre 2021 À PROPOS DE LINEDATA Avec 20 ans d'expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1100 employés, Linedata allie la technologie et l'humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients. Linedata a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 161,0 M?. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.PA - Bloomberg LIN:FP www.linedata.com Linedata Direction Financière +33 (0)1 47 77 68 39 infofinances@linedata.com Cap Value Communication financière Gilles Broquelet +33 (0)1 80 81 50 00 info@capvalue.fr www.capvalue.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



