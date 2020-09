LINEDATA: Résultats semestriels 2020 : Taux de Marge nette stable à 9,7%

Résultats semestriels 2020 :

Taux de Marge nette stable à 9,7%

S1 2019 S1 2020 Variation CHIFFRE D’AFFAIRES 84,8 78,5 -7,4% EBITDA

% du CA 21,5



25,4% 18,4



23,4%



-14,6% RESULTAT OPERATIONNEL

% du CA 13,3



15,7% 9,8



12,5%



-26,4% RESULTAT NET

% du CA 8,2



9,7% 7,6



9,7%



-7,4%

Chiffres arrondis et audités (M€)

Neuilly-sur-Seine, le 9 septembre 2020 – Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales et prestataire de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit affiche pour le 1er semestre 2020 une diminution modérée de ses indicateurs de rentabilité dans une conjoncture économique mondiale impactée par la crise sanitaire du Covid-19.

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires semestriel de 78,5 M€, en baisse de 7,4% par rapport au 1er semestre 2019. L’érosion du revenu est plus sensible dans les segments de marché faisant plus largement appel aux ressources de consulting et de customisation, en raison notamment des difficultés d’accès aux sites clients pour les collaborateurs. A contrario, les prestations de type SaaS (Software as a Service), licence en mode locatif et maintenance sont très bien orientées avec une croissance globale de 1,4 M€ du revenu récurrent à 64,5 M€ qui représente 84% du chiffre d’affaires total.

L’EBITDA s’établit à 18,4 M€, en diminution de 14,6% par rapport au 1er semestre 2019. La baisse de 3,1 M€ de cet indicateur s’explique, d’une part, par la contraction du chiffre d’affaires semestriel et d’autre part, par la volonté de Linedata de conserver ses talents et d’accélérer les grands chantiers de transformation des offres du Groupe. C’est ainsi que de nombreuses ressources de consulting et d’études ont pu être réaffectées à des projets R&D stratégiques pour l’avenir. Ce chiffre intègre également pour 1,0 M€ de frais de restructuration. La marge d’EBITDA reste solide à 23,4% en baisse limitée de 2 points par rapport au 1er semestre 2019.

Analyse de la marge d’EBITDA

Taux de Marge d’EBITDA S1 2019 S1 2020 Asset Management (*) 25,2% 24,9% Lending & Leasing 25,6% 19,7%



Total 25,4% 23,4%

(*) Le segment « Autres » composé de l’assurance et épargne retraite a été intégré dans l’Asset Management

Au 1er semestre 2020, le segment Asset Management affiche un taux de marge quasi-stable proche de 25% malgré la diminution du chiffre d’affaires. Cette bonne performance s’explique par la proportion de revenu récurrent dans son business model qui contribue plus fortement à la profitabilité.

A contrario la marge d’Ebitda de l’activité Lending & Leasing, avec un chiffre d’affaires en retrait de 17,7%, ressort en baisse d’environ 6 points.

Analyse des résultats

Le Résultat Opérationnel atteint 9,8 M€ en retrait plus sensible de 26,4%, en raison d’un effet de base 2019 portant sur des reprises de provisions.

Le résultat financier s’élève à -1,0 M€ contre -1,9 M€ l’an passé. L’amélioration est principalement liée aux effets de change. L’impôt sur les bénéfices à 1,2 M€ ressort en baisse de 2,0 M€ par rapport à la même période de l’exercice précédent, en raison notamment de la mise en place en France du dispositif IP Box qui permet aux revenus issus des logiciels protégés par le droit d’auteur de bénéficier d’une imposition à un taux réduit de 10%.

Le résultat net du 1er semestre 2020 s’établit à 7,6 M€, soit un taux de marge nette de 9,7% stable par rapport à celui du 1er semestre 2019.

Analyse du bilan

Au 30 juin 2020, les capitaux propres représentent 116,5 M€, en baisse de 2,1 M€ par rapport à la situation du 31 décembre 2019. Cette diminution résulte notamment de la comptabilisation du dividende à payer pour 6,3 M€ et d’acquisitions d’actions propres à hauteur de 1,2 M€.

Le Groupe a poursuivi début 2020 ses efforts de désendettement. La dette nette, hors impact du passif locatif IFRS 16, ressort à 65,2 M€ en diminution de 11,6 M€ par rapport à la fin de l’exercice précédent. Elle représente 1,7x l’EBITDA (12 mois glissants).

Perspectives

Le Groupe anticipe une meilleure tendance pour son chiffre d’affaires du 2ème semestre et une amélioration de sa marge opérationnelle.

Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020, le 21 octobre 2020



























