Linedata Services : Entretien de Anvaraly Jiva, fondateur et PDG de

Linedata est un éditeur mondial de logiciels, fournisseur de services et données à valeur ajoutée dédié au secteur financier. Depuis plus de 20 ans, Linedata accompagne ses clients gestionnaires d'actifs, traditionnels ou alternatifs, administrateurs de fonds et institutions de crédits et financements, dans leurs défis, grâce à des solutions innovantes et efficaces. Pour répondre à leurs besoins d'aujourd'hui et à ceux de demain, nous engageons une activité en R&D soutenue, avec 16% du chiffre d'affaires logiciels dédié à la R&D en 2019 et plus de 400 personnes dédiées à cette activité, représentant plus de 35% de l'effectif du groupe.



Parmi nos 700 clients prestigieux, nous pouvons citer par exemple Crédit Agricole CIB, Meridian, Bail Actéa (Crédit Mutuel).



En quoi la crise Covid a-t-elle accéléré votre démarche d'innovation ?



La crise du Covid a en effet eu un effet d'accélérateur sur deux principaux éléments.

Très vite, face à une crise imprévisible et sans précédent, nos clients ont eu besoin de nous. En réallouant rapidement nos ressources, humaines comme budgétaires, sur une R&D ad-hoc focalisée sur les impacts de la crise, nous avons prouvé notre agilité et nous leur avons permis de s'adapter au nouveau contexte et de continuer leur activité dans de bonnes conditions.



Par exemple, nous avons mis à disposition des utilisateurs de la solution Linedata Ekip (offre Crédits et Financements du groupe) un module pour automatiser le processus de reports et de modulations d'échéances de crédits. C'est le cas de notre client Bail Actéa filiale du Crédit Mutuel avec qui nous avons, avant même le début de confinement, identifié que le traitement manuel prenait beaucoup de temps et était source d'erreurs. Dominique Pinte, DSI de Bail Actéa témoigne : « nous avons déployé le correctif de Linedata et pu gérer les reports d'échéances en fonction des durées de suspension demandées. Par exemple, plus de 300 contrats demandant des reports de 2 mois ont été traités en 10 minutes alors qu'un traitement manuel aurait nécessité plusieurs jours. Et l'automatisation du processus évite les erreurs. »



Un autre effet accélérateur de la crise est que nous avons utilisé cette période pour focaliser nos collaborateurs sur la démarche innovation. Pour matérialiser notre capacité à nous adapter aux changements de l'industrie et accélérer notre propre transformation, nous avons décidé de lancer un défi à l'échelle du groupe : les Linedata Builders Awards. Dès le mois de mai 2020, cette initiative a permis que chacun réfléchisse et partage ses idées aussi ingénieuses qu'impactantes sur cinq thématiques pouvant aider à façonner l'avenir de Linedata (engagement des clients, nouveaux modèles d'affaires et stratégie de vente, amélioration du produit, efficacité et productivité, services à valeur ajoutée). Plus de 80 initiatives ont ainsi été développées par les collaborateurs pendant l'été, et plusieurs ont intégré les rangs de nos initiatives stratégiques 2020-2023.



C'est cette capacité à évoluer en temps contraint, avec des moyens limités et des méthodes agiles, qui confirme l'engagement du groupe à jouer un rôle majeur dans une industrie en transformation.



Comment les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle transforment-elles concrètement le secteur de la finance ?



L'intelligence artificielle (IA) transforme nos produits et marchés en profondeur, elle donne concrètement de la valeur à la donnée dans nos logiciels.



Au-delà d'être un facteur essentiel du traitement rapide de volumes toujours croissants de données, l'IA nous permet de délivrer du conseil et des offres de services de pointe à nos clients. La création de notre « Centre d'Excellence IA » à Mumbai, avec une équipe dédiée d'ingénieurs, illustre la priorité que nous donnons aux investissements en matière d'IA.



Depuis 2020, notre offre intègre un « Data Hub » permettant de délivrer à tous nos logiciels, mais aussi aux autres solutions du marché, des données agrégées de plusieurs sources, et enrichies par des indicateurs à valeur ajoutée (indicateurs ESG par exemple). Ce Datahub nécessite peu d'investissement technique et offre des capacités d'extension illimitées.



Autre exemple, nous avons mis sur le marché en 2020 la solution « Linedata AMP » (Asset Management Platform) qui repose sur l'intelligence artificielle. Linedata AMP est une plateforme inédite sur le marché qui offre aux gestionnaires d'actifs un accès instantané et en continu via le cloud aux solutions logicielles, data et services dont ils ont besoin pour accélérer la transformation de leur modèle opérationnel.

Côté automobile, nos clients concessionnaires ont pu bénéficier dès 2019 du développement d'un assistant virtuel basé sur l'IA permettant de guider un conseiller dans ses actions lors d'une simulation de prêt automobile face à un potentiel acheteur, ou d'évaluer l'appétence d'un client à certaines offres, optimisant ainsi l'efficacité commerciale des vendeurs.



Vous avez déployé un réseau de Labs, quel est son rôle ?



Notre réseau de « Labs » nous permet de valoriser les idées innovantes et d'encourager leur concrétisation. Il est déployé en Europe, en Tunisie, en Inde et aux Etats-Unis. Plus de 15 projets majeurs par an voient le jour dans nos Labs innovation sur des champs d'applications variés, et de nouveaux labs sont en cours de déploiement pour couvrir très vite tous nos points de présence dans le monde.

Par exemple, nos collaborateurs ont pu expérimenter leurs idées portant sur les nouveaux business models qui changent la donne comme les services middle-office externalisés, ou encore les modèles freemium. Mais aussi sur des fonctionnalités produits avancées boostées par l'IA, tel qu'un assistant commercial intelligent capable de composer l'offre « idéale » véhicule + crédit pour nos clients Crédits & Financements, un assistant de saisie middle-office pour les gestionnaires d'actifs, ou encore l'utilisation de technologie OCR (reconnaissance optique) et d'outils de traitement automatique de langage naturel (NLP) qui facilitent la mise à jour des informations clients dans les contenus et documents, les applications mobiles…



Ces Labs ont aussi vocation à placer Linedata au cœur de l'écosystème local de nos principaux bureaux. Dans ce cadre, nous établissons des partenariats de plusieurs niveaux. Avec le monde académique d'abord (INSEAD, Neoma) mais aussi avec des purs acteurs de la tech (Google et Amazon) ou encore avec des start-ups telles que Flat6Labs, Insomea, une société tunisienne dans le domaine de cloud, Dataperformer, une startup Canadienne spécialisée dans l'IA, ou encore Almug, une startup indienne spécialisée dans le Natural Language Processing (NLP).



Enfin, la Semaine de l'Innovation de Linedata, au format virtuel pour son édition 2020 propose des conférences et happenings autour de sujets innovation avec des interventions d'experts techniques.

Grâce au socle que constituent ces Innovation Labs et grâce aux programmes de formation déployés auprès des équipes Linedata, nous sommes en mesure d'intensifier et de diversifier le savoir-faire de nos équipes sur des thématiques clés pour l'avenir de nos marchés, comme l'IA, le Big Data, ou la Block Chain, et d'apporter toujours plus de valeur à nos clients.



Comment contribuez-vous à l'écosystème Fintech ?



Tout d'abord, l'entreprise investit dans l'incubation de start-ups technologiques internes et externes, conférant à Linedata une plus grande agilité pour accompagner ses clients dans la transformation de leurs business models. L'incubation nous permet de détecter les pépites pour accélérer leur développement, mettre en place des synergies entre les différentes composantes de notre offre et dessiner les contours du Linedata de demain.



A titre d'exemple, dans le domaine des crédits & financements, l'acquisition de la startup Loansquare en 2019 permet de digitaliser les relations entre les emprunteurs et les établissements financiers sur l'ensemble du cycle de vie des crédits. De même dans le domaine de l'analyse prédictive de données (Predictive Data Analytics), une startup interne a été créée en 2019 autour d'un noyau de collaborateurs investis qui ont, en quelques semaines, construit des modèles d'IA permettant aux clients finaux de Linedata d'économiser substantiellement en évitant des incidents opérationnels couteux (détection d'erreurs de saisie, de données corrompues par exemple).



Et demain ? Nous allons continuer à investir sur les technologies d'avenir fondées sur l'Intelligence Artificielle, le Big Data ou la Blockchain. L'objectif de notre Plan Vision 2023 est triple :

- Amener le meilleur de la technologie vers les clients pour catalyser leur transformation digitale

- Gagner en efficacité opérationnelle pour accélérer le déploiement des solutions et rester compétitifs

- Donner aux collaborateurs les moyens de se dépasser dans un environnement créatif et stimulant



Pour renforcer son action auprès des startups, Linedata investit dans de nombreux partenariats avec des incubateurs locaux ou des associations regroupant les plus grands acteurs de la Fintech. L'entreprise compte développer encore sa présence sur la scène à travers la mise à disposition de ses Labs pour des événements catalyseurs, comme des séries de « meet-ups thématiques » par exemple.​​​​​​​

