Linedata Services : Rapport financier semestriel

ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2020 ETAT DU RESULTAT NET CONSOLIDE (en milliers d'euros) Notes 30/06/2019 30/06/2020 Chiffre d'affaires 5.1 84 767 78 463 Achats et charges externes 5.5 (18 265) (15 496) Impôts, taxes et assimilés (1 789) (1 817) Charges de personnel 6.2 (42 593) (42 470) Autres produits et charges opérationnels courants 5.6 (1 008) (670) Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (7 946) (8 255) Résultat opérationnel courant 13 166 9 755 en % du CA HT 15,5% 12,4% Autres produits et charges opérationnels 5.7 116 17 Résultat opérationnel 13 282 9 772 en % du CA HT 15,7% 12,5% Coût de l'endettement financier net 9.2.1 (1 162) (1 089) Autres produits financiers 9.2.2 265 674 Autres charges financières 9.2.2 (1 024) (584) Impôts sur les résultats 10.1 (3 211) (1 177) Résultat net des activités poursuivies 8 150 7 598 Résultat net des activités abandonnées - - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 8 150 7 598 en % du CA HT 9,6% 9,7% Intérêts minoritaires (62) - Part du Groupe 8 212 7 598 Page 2 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE (en milliers d'euros) 30/06/2019 30/06/2020 Résultat net de l'ensemble consolidé 8 150 7 598 Ecarts de conversion 868 (2 409) Dont effets d'impôt (1) - Variation des instruments financiers dérivés (37) 26 Dont effets d'impôt 19 (9) Eléments recyclables ultérieurement en résultat net 831 (2 383) Ecarts actuariels sur engagements de retraite - (75) Dont effets d'impôt - (75) Eléments non recyclables ultérieurement en résultat net - (75) Total des autres éléments du résultat global nets d'impôts 831 (2 458) RESULTAT GLOBAL 8 981 5 140 Les réserves de conversion comprennent les différences de conversion entre monnaies fonctionnelles des entités du Groupe et monnaie de présentation et les effets des couvertures des investissements nets dans des activités à l'étranger. Leurs variations sont reconnues dans les Autres éléments du résultat global. Ces réserves de conversion varient également en fonction des mouvements de cession des activités à l'étranger. Page 3 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE ACTIF (en milliers d'euros) Notes 31/12/2019 30/06/2020 Ecarts d'acquisition 7.1 159 565 157 937 Immobilisations incorporelles 7.2 26 543 26 949 Droit d'utilisation IFRS 16 7.3 12 762 10 643 Immobilisations corporelles 7.4 22 764 23 440 Actifs financiers non courants 1 239 1 233 Autres actifs non courants 488 462 Impôts différés actifs 10.2 2 784 2 759 Actif non courant 226 145 223 423 Créances d'exploitation et autres débiteurs 5.3 48 570 45 102 Créances d'impôts 1 419 6 505 Trésorerie et équivalents de trésorerie 9.1.2 17 178 21 235 Actif courant 67 167 72 842 TOTAL DE L'ACTIF 293 315 296 268 CAPITAUX PROPRES ET PASSIF (en milliers d'euros) Notes 31/12/2019 30/06/2020 Capital social 6 626 6 626 Réserves 94 334 102 313 Résultat de l'exercice 17 810 7 598 Capitaux propres - part du Groupe 118 770 116 537 Intérêts minoritaires (216) - TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 11 118 554 116 537 Provisions pour retraites et engagements assimilés 6.3 8 216 8 588 Provisions non courantes 8.1 24 15 Emprunts et dettes financières non courants 9.1.1 72 643 71 750 Dettes de loyer non courantes IFRS 16 9 166 7 550 Impôts différés passifs 10.2 10 744 11 435 Autres dettes non courantes 124 297 Passif non courant 100 917 99 635 Provisions courantes 8.1 303 303 Emprunts et dettes financières courants 9.1.1 21 312 14 651 Dettes de loyer courantes IFRS 16 3 924 3 499 Dettes d'exploitation courantes et autres créditeurs 5.4 45 042 58 843 Impôts exigibles passifs 3 262 2 800 Passif courant 73 843 80 096 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 293 315 296 268 Page 4 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES Nb Autres Résultat Total Total des Primes Réserves Actions éléments Capitaux Part des (en milliers d'euros) d'actions Capital de Capitaux d'émission consolidées propres du résultat propres Part minoritaires du capital l'exercice Propres global du Groupe Au 31/12/2018 7 294 029 7 134 31 265 82 781 (14 088) (13 714) 19 653 113 031 113 031 Affectation résultat - - - 19 653 - (19 653) - - Résultat de la période - - - - - - 17 810 17 810 (349) 17 461 Opérations sur capital - (508) (17 277) 17 785 - - - Opérations sur actions propres - (5 246) - - (5 246) (5 246) Paiements fondés sur des actions - (1 431) 1 367 - - (64) (64) Distribution de dividendes - (9 033) - - (9 033) (9 033) Autres éléments du résultat global - (408) - (408) (408) Ecarts de conversion - 2 832 - 2 832 2 832 Autres mouvements - (152) - (152) 132 (20) Au 31/12/2019 6 625 726 6 626 13 988 91 818 (182) (11 290) 17 810 118 770 (217) 118 553 Affectation résultat - - - 17 810 - (17 810) - - Résultat de la période - - - - - - 7 598 7 598 7 598 Opérations sur capital - - - - - - - Opérations sur actions propres - (1 159) - - (1 159) (1 159) Paiements fondés sur des actions - - - - - Distribution de dividendes - (6 294) - - (6 294) (6 294) Autres éléments du résultat global - (50) - (50) (50) Ecarts de conversion - (2 409) - (2 409) (2 409) Autres mouvements - 59 21 - 80 217 297 Au 30/06/2020 6 625 726 6 626 13 988 103 393 (1 320) (13 748) 7 598 116 537 (0) 116 537 Page 5 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES (en milliers d'euros) Notes 30/06/2019 30/06/2020 Résultat net des activités poursuivies 8 150 7 598 Dotations nettes aux amortissements et provisions 6.2, 7.2, 7.4 8 228 8 488 & 8.1 Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur (15) - Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 6.2 (55) - Autres produits et charges calculés - - Résultat sur cessions d'immobilisation et mises au rebut (1) - Ajustement du prix d'acquisition de titres de participation 3.3 (154) - Coût de l'endettement financier net 9.2.1 1 162 1 089 Impôts différés 10.2 847 651 Impôts sur les sociétés payés (2 475) (5 575) Variation nette du besoin en fonds de roulement 5.8 1 913 11 069 Flux net de trésorerie provenant des opérations d'exploitation 17 600 23 320 Acquisitions / Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 7.2 & 7.4 (4 994) (7 560) Acquisitions de titres de participation, nettes de la trésorerie acquise 3.3 (2 141) (300) Cessions d'immobilisations financières - - Variation des autres actifs financiers 140 34 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (6 995) (7 826) Augmentation de capital 11.1.1 - - Opérations sur actions propres (4 444) (1 158) Dividendes versés 11.1.3 - - Augmentation des emprunts et autres passifs non courants 9.1.1 6 433 - Augmentation de la dette de loyer IFRS 16 - 152 Remboursement des emprunts et autres passifs non courants 9.1.1 (7 924) (7 251) Remboursement de la dette de loyer IFRS 16 (1 971) (2 123) Intérêts financiers versés (1 185) (988) Variation des autres créances et dettes financières 64 - Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (9 027) (11 368) Effets de change 240 (254) VARIATION DE TRESORERIE NETTE 1 818 3 872 Trésorerie nette d'ouverture 21 717 17 187 Trésorerie nette de clôture 23 535 21 059 Dont : Trésorerie et équivalents de trésorerie 9.1.2 23 535 21 235 Concours bancaires courants 9.1.2 - (177) Page 6 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

NOTE 1 PRINCIPES COMPTABLES Linedata Services est une société anonyme de droit français, soumise à la réglementation applicable aux sociétés commerciales, dont le siège social est situé 27, rue d'Orléans 92200 Neuilly-sur-Seine (France). Linedata Services est cotée sur Euronext Paris. Linedata Services et ses filiales en France et à l'étranger (ci-après « le Groupe ») constituent un groupe acteur dans l'édition et la distribution de progiciels financiers, l'intégration de solutions et la réalisation de travaux de développement, de conseil et de formation pour ses progiciels. Ses domaines d'expertise sont l'Asset Management et les Crédits et Financements. Les états financiers consolidés au 30 juin 2020 sont conformes aux dispositions de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Ils correspondent à des états financiers intermédiaires résumés et ne comprennent pas toute l'information nécessaire aux états financiers annuels. Ils doivent être lus conjointement avec le rapport financier annuel 2019 inclus dans le document d'enregistrement universel 2019 déposé le 31/03/2020 auprès de l'AMF et disponible sur le site internet www.linedata.com. Les principes comptables appliqués par le groupe dans les états financiers consolidés au 30 juin 2020 sont identiques à ceux appliqués dans les états financiers consolidés publiés au 31 décembre 2019. Les états financiers consolidés au 30 juin 2020 ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration et arrêtés lors de sa séance du 08/09/2020. 1.1. Référentiel appliqué Les états financiers consolidés au 30 juin 2020 ont été préparés conformément aux normes IFRS telles qu'adoptées par l'UnionEuropéenne. Ce référentiel est disponible sur le site internet de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm 1.1.1. Nouvelles normes et interprétations d'application obligatoire Les nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations qui sont d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 sont : amendements aux normes IAS 1 et IAS 8, relatifs à la définition de l'importance relative

amendement à la norme IFRS 3, relatif à la définition d'une activité ("business")

amendements aux normes IFRS 7, d'IAS 39 et IFRS 9, en lien avec la réforme des taux interbancaires de référence. Le Groupe considère que la première application de ces amendements n'entraîne pas d'impact significatif pour le Groupe. 1.1.2. Normes et interprétations adoptées par l'Union Européenne et applicables par anticipation Néant 1.1.3. Normes et interprétations publiées par l'IASB mais non encore adoptées par l'Union Européenne Les nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations qui sont d'application obligatoire posterieurementau 30 juin 2020 sont : IFRS 17 « Contrats d'assurance » ;

IAS 1 : classement des passifs en tant que passifs courants et non courants

amendement à la norme IFRS 16 relatif aux allègements de loyers consentis au titre du Covid 19.

amendement à la norme IAS 16 relatif au produit de la vente des immobilisations corporelles avant l'utilisation prévue

amendement à la norme IAS 37 relatif aux coûts à considérer pour déterminer si un contrat est déficitaire.

amendement à la norme IFRS 4 relatif à la prolongation de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9

processus annuel d'amélioration des normes cycle 2018-2020 Page 8 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

1.2. Bases de préparation - Estimations et jugements comptables La préparation des états financiers implique de procéder à des estimations et de retenir des hypothèses concernant l'évaluation de certains actifs et passifs inscrits au bilan consolidé, ainsi que certains éléments du compte de résultat. La Direction estégalement amenée à exercer son jugement lors de l'application des méthodes comptables du Groupe. Ces estimations et jugements, continuellement mis à jour, sont fondés d'une part sur les informations historiques et d'autre part sur l'anticipation d'événements futurs jugés raisonnables au vu des circonstances. Compte tenu de la part d'incertitude relative àla réalisation des hypothèses concernant le futur, d'autant plus avec les incertitudes liées à l'épidémie de Covid 19 (voir Note 2), les estimations comptables qui en découlent peuvent différer des résultats effectifs se révélant ultérieurement. Brexit : sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne Suite à la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union Européenne le 23 juin 2016, le Groupe n'a pas constaté d'impact significatif de cette décision sur son activité et n'en attend pas à ce titre pour l'année à venir. En effet, l'impact éventuel du Brexit sur l'activité de Linedata sera modéré par la présence du Groupe à la fois en Grande Bretagne et en Europe. Linedata pourrait ainsi servir ses clients dans l'ensemble des scenarios probables impliqués par le Brexit. NOTE 2 IMPACT DE LA PANDEMIE COVID 19 La crise sanitaire à laquelle le monde fait face depuis plusieurs mois a conduit le Groupe à se mobiliser afin d'assurer la continuité de ses services, par la mise en place de plans de continuité d'activités, déclinés par pays, tout en protégeant la santé de ses salariés. Dès le début de la crise Covid-19, au mois de février / mars 2020, la priorité a été donnée à la protection de la santé des collaborateurs et à la continuité de service. Ainsi, l'utilisation du télétravail a été généralisée à plus de 99% des collaborateurs au plus fort de l'épidémie. Anticipant un ralentissement de son activité, le Groupe a mis en œuvre, dès le début de la crise sanitaire, un programme de réduction de ses frais généraux en annulant ou repoussant toutes les dépenses non essentielles, et en réaffectant de façon ponctuelle pendant le confinement les équipes dont la charge de travail était réduite sur d'autres missions jugées prioritaires. Avec le développement de la pandémie et les mesures de restriction de déplacements et de confinement des populations à travers le monde, le Groupe a constaté un ralentissement de l'activité au cours du 2ème trimestre lié aux activités de consul ting en raison de la fermeture de plusieurs sites clients. Par ailleurs, les signatures de certains contrats clients en cours de finalisation ont été retardées. Dans ce contexte de crise, le Groupe Linedata a pu s'appuyer sur un profil résilient. Ses activités s'articulent autour de prestations récurrentes pour 82% de son chiffre d'affaires au 30 juin 2020 (Licences, Business Process Services, Gestion d'infrastructures informatiques, Maintenance applicative). Dans le cadre de l'élaboration des états financiers consolidés semestriels du 30 juin 2020, les points suivants peuvent être soulignés : Tests de valorisation sur les actifs incorporels (goodwills) En raison de la détérioration de l'environnement et de l'incertitude sur les perspectives économiques liée à la crise sanitaire en cours, le Groupe a réalisé, au 30 juin 2020, des tests de perte de valeur sur l'ensemble des UGT du groupe. Ces tests réalisés à une date intérimaire (30 juin) s'appuient sur des hypothèses basses, qui incluent notamment un décalage dans le temps de l'atteinte des objectifs du Groupe. Les estimations des valeurs d'utilité des UGT ainsi actualisées n'ont engendré aucune dépréciation dans le cadre de l'arrêté des comptes semestriels, comme en 2019. Valeur recouvrable des actifs opérationnels (créances clients, actifs contrats,…) Un examen de l'impact de la pandémie Covid 19 sur le recouvrement des créances clients a été mené. Le Groupe n'a pas observé de dégradations des délais de règlements clients et n'a pas identifié de situations ponctuelles d'impayés qui auraient nécessité l'enregistrement de provisions pour dépréciations de comptes clients significatives au 30 juin 2020. Le Groupe reste attentif à toute évolution de l'environnement économique pouvant engendrée des risques de défaillance de ses contreparties et ajustera le cas échéant lors des prochaines clôtures ses provisions clients. Trésorerie et liquidité Nette La pandémie du Covid 19 a conduit le Groupe à sécuriser sa liquidité et sa situation financière. A partir du premier trimestre 2020, le Groupe a renforcé son suivi de la trésorerie, de ses investissements et de son besoin en fonds de roulement. Au deuxième trimestre 2020, Linedata à négocié avec ses partenaires bancaires un report des échéances d'emprunts pour un montant total de 9.8 M€ à l'horizon avril 2022 et janvier 2023. Covenants Au cours du premier semestre 2020, le Groupe n'a pas rencontré de situation de non-respect de covenants. Compte tenu de l'incertitude majeure sur les évolutions de la pandémie à travers le monde (nouvelle vague et nouvelles mesures de confinement éventuelles), le Groupe reste vigilant aux évolutions de la crise actuelle. Ses éventuelles conséquences économiques et financières pour le Groupe seront appréhendées, le cas échéant, dans le cadre des clôtures à venir. Page 9 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

NOTE 3 PERIMETRE DE CONSOLIDATION 3.1. Liste des sociétés consolidées Raison sociale Pays % contrôle Méthode de consolidation Linedata Services SA France - Société mère Linedata Services Asset Management SAS France 100% Intégration globale Linedata Services Leasing & Crédit SAS France 100% Intégration globale Loansquare SAS France 100% Intégration globale Linedata Services Luxembourg Luxembourg 100% Intégration globale Linedata Services Lending & Leasing SL Espagne 100% Intégration globale Linedata Services Tunisie Tunisie 100% Intégration globale Linedata Technologies Tunisie Tunisie 100% Intégration globale Linedata Maroc Maroc 100% Intégration globale Linedata Ltd Royaume-Uni 100% Intégration globale Derivation Software Limited Royaume-Uni 100% Intégration globale Linedata Services (UK) Ltd Royaume-Uni 100% Intégration globale Linedata Limited Irlande 100% Intégration globale Linedata Services (Latvia) SIA Lettonie 100% Intégration globale Linedata Services Inc Etats-Unis 100% Intégration globale Linedata Asset Management Inc Etats-Unis 100% Intégration globale Linedata L&C Inc Etats-Unis 100% Intégration globale Gravitas Technology Services LLC Etats-Unis 100% Intégration globale Linedata Services Lending & Leasing Corp Canada 100% Intégration globale Linedata Services H.K. Limited Hong Kong 100% Intégration globale QRMO Hong Kong 100% Intégration globale Linedata Services India Private Limited Inde 100% Intégration globale Gravitas Technology Private Limited Inde 100% Intégration globale Linedata SA de C.V., Linedata Services Canada Inc et Derivation Software Corp, sociétés sans activité, ne sont pas consolidées au 30 juin 2020. Toutes les sociétés du Groupe sont consolidées sur la base de leurs comptes au 30 juin, d'une durée de 6 mois. Page 10 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

3.2. Acquisition de Loansquare à 100% Le 7 janvier 2019, le Groupe Linedata a acquis 70% du capital de la start-up française Loansquare, nouvel acteur dans le monde des plateformes de financement d'entreprises. Depuis cette date, le Groupe consolide cette société en Intégration globale puisqu'il en détient le contrôle exclusif. Le prix d'acquisition etait composé : d'un versement initial lors du closing de 700 K€ au titre des 70 premiers pourcents acquis

d'une clause de earn-out pour les 30 pourcents complémentaires dont la valeur a été estimée sur la base des différents scénarios possibles d'acquisition. Au 31 mars 2020, le Groupe Linedata a racheté aux minoritaires de Loansquare les 30% complémentaires pour un montant de 300 K€ pour une valeur estimée à 477 K€ au 31 décembre 2019. 3.3. Incidence des variations de périmètre sur les flux de trésorerie L'incidence des variations de périmètre sur les flux de trésorerie nette se décompose de la façon suivante : (en milliers d'euros) 31/12/2019 30/06/2020 Coût des acquisitions décaissé (700) (300) Endettement net / Trésorerie nette des sociétés acquises 4 ajustement de prix encaissé sur acquisitions antérieures 154 Décaissement de retenue de garantie au titre d'acquisitions antérieures (1 599) ACQUISITIONS DE TITRES DE PARTICIPATION, NETTES DE LA TRESORERIE ACQUISE (2 141) (300) Page 11 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

NOTE 4 INFORMATION SECTORIELLE Information par secteur d'activité En application d'IFRS 8, l'information sectorielle est établie sur la base des données de gestion interne communiquées au Comité Exécutif, principal décideur opérationnel du Groupe. Les secteurs opérationnels présentés correspondent aux segments d'activités suivants : Asset Management,

Lending & Leasing,

Autres activités, comprenant l'Assurance et l'Epargne Retraite. Agrégat utilisé dans le cadre de la mesure de la performance La mesure de performance de chaque secteur d'activité, telle que revue par le Comité Exécutif, est fondée notamment sur l'EBITDA avant IFRS 16 (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) déterminé en excluant du résultat opérationnel les principales lignes n'ayant pas de contrepartie en trésorerie « Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions » ainsi que les « Dotations nettes aux provisions sur engagement de retraite » incluses dans les charges de personnel. L'EBITDA correspond à un indicateur clé du Groupe, reflétant de façon simple le niveau de trésorerie généré par les opérations courantes du Groupe. Il est ainsi communément utilisé pour le calcul des ratios financiers et ratios de valorisation de l'entreprise. Information par secteur géographique Les activités du Groupe par origine des ventes sont ventilées en quatre zones géographiques : Europe du Sud,

Europe du Nord,

Amérique du Nord,

Asie. 4.1. Informations par secteur d'activité 4.1.1. Au 30 Juin 2019 (en milliers d'euros) Asset Lending & Autres Activités Total Groupe Management Leasing Carnet de commandes 156 803 86 146 7 543 250 492 Chiffre d'affaires 54 306 28 020 2 441 84 767 EBITDA 13 066 7 178 1 252 21 496 Résultat opérationnel 7 688 4 427 1 167 13 282 4.1.2. Au 30 Juin 2020 (en milliers d'euros) Asset Lending & Autres Activités Total Groupe Management Leasing Carnet de commandes 153 730 80 532 5 961 240 223 Chiffre d'affaires 52 858 23 068 2 537 78 463 EBITDA 12 164 4 551 1 640 18 355 Résultat opérationnel 6 737 1 577 1 458 9 772 Le carnet de commandes correspond au chiffre d'affaires restant à comptabiliser au titre d'obligations de prestations non encore exécutées ou partiellement exécutées à la date de clôture. Page 12 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

4.1.3. Données sectorielles 4.1.4. Impact de la norme IFRS 16 sur les données sectorielles (en milliers d'euros) Asset Lending & Autres Activités Total Groupe Management Leasing Juin 2020 Publié EBITDA 12 164 4 551 1 640 18 355 Résultat opérationnel 6 737 1 577 1 458 9 772 Annulation impact IFRS EBITDA (1 721) (541) (110) (2 373) 16 Résultat opérationnel (132) (24) (9) (166) Juin 2020 EBITDA 10 443 4 010 1 530 15 983 Hors IFRS 16 Résultat opérationnel 6 605 1 553 1 449 9 606 4.2. Réconciliation avec les données du Groupe L'EBITDA se réconcilie avec le résultat opérationnel du Groupe de la façon suivante : (en milliers d'euros) 30/06/2019 30/06/2020 EBITDA 21 496 18 355 Dotations nettes aux amortissements et provisions (7 946) (8 255) Dotations nettes aux provisions sur engagement de retraite (268) (328) RESULTAT OPERATIONNEL 13 282 9 772 4.3. Informations par zone géographique Le chiffre d'affaires externe par origine des ventes est le suivant : (en milliers d'euros) 30/06/2019 30/06/2020 Europe du Sud 30 849 36,4% 24 766 31,6% Europe du Nord 14 474 17,1% 14 616 18,6% Amérique du Nord 34 942 41,2% 34 792 44,3% Asie 4 502 5,3% 4 289 5,5% CHIFFRE D'AFFAIRES 84 767 100,0% 78 463 100,0% Le chiffre d'affaires réalisé à partir des pays les plus contributeurs est le suivant : le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 34,8 M€ au 1er semestre 2020 en comparaison à 34,9 M€ au 1er semestre 2019 à partir de la zone Amérique du Nord et de 24,8 Page 13 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

M€ au 1er semestre 2020 comparé à 30,8 M€ au 1er semestre 2019 à partir des entités françaises incluses dans la zone Europe du Sud. NOTE 5 ACTIVITE 5.1. Chiffre d'affaires La norme applicable est IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients ». Le chiffre d'affaires doit être reconnu de manière à traduire le transfert du contrôle des biens ou des services promis au clientpour le montant de contrepartie auquel le Groupe s'attend à avoir droit en échange. L'analyse menée par le Groupe a été conduite par référence aux différentes étapes de la norme à savoir : Etape 1 : Identification du contrat Le Groupe signe de façon systématique un contrat avec ses clients quelles que soient les prestations vendues. Les critèresévoqués par la norme sont couverts lors des revues juridiques et financières : le recouvrement du prix est probable, les droits aux biens et services et les conditions de règlement peuvent être identifiés, le contrat est approuvé et les parties sont engagées à respecter leurs obligations.

Etape 2 : Identification des obligations de performance Au regard de l'étape d'identification des obligations de prestation définie par la norme, il est identifié que le modèle écon omiquedu Groupe s'appuie sur la vente simultanée des éléments suivants: 1.a) la vente d'une licence perpétuelle ou à durée déterminée : cette licence fournit un droit d'utilisation et non pas un droit d'accès à la propriété intellectuelle. L'octroi de ce droit peut être perpétuel ou à durée limitée. Le Groupe n'autorise jamais ses clients à avoir accès au code source. Le fait générateur est la signature par le client d'un procès-verbalde réception du logiciel. 1.b) la vente de « packs utilisateurs » additionnels au contrat de licence : le Groupe peut vendre des licences supplémentaires sur la base d'un nombre d'utilisateurs supplémentaires demandé par le client. Il s'agit en général de « packs utilisateurs », optionnels pour le client, dont la quantité et le prix sont négociés dans le contrat initial. Dans le cas contraire, un avenant au contrat principal est négocié et signé avec le client. Il s'agira en l'occurrence d'une vente de licence séparée et optionnelle pourle client. En application de la norme IFRS 15, si la licence d'origine est inchangée et que le nombre d'utilisateur peut être augmenté selon le bon vouloir du client, l'ajout d'un utilisateur ne constituera pas une vente de licence, le paiement du client corre spondraà une royaltie fondée sur l'usage en cours de contrat. 2.) la vente d'une prestation d'implémentation : cette prestation consiste à paramétrer le logiciel afin qu'il puisse s'adapter à l'organisation et à l'activité du client. Il s'agira de paramétrage du logiciel standard et non de développements additionnels. 3.) la vente de consulting : il s'agit d'assister le client dans la définition et la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités. 4.) la vente d'une prestation de maintenance et de support : dans la mesure où le Groupe n'intègre pas de « garantie légale de conformité » au sens de la DGCCRF, il est proposé aux clients de signer un contrat de maintenance additionnel qui se caractérise par de la maintenance dite « corrective » permettant de corriger les « bugs » éventuels. Concernant la maintenance évolutive », les mises à jour importantes, celles nécessitant le passage à une version dite « majeure », sont refacturées aux clients. La maintenance évolutive est assurée systématiquement par Linedata dans la mesure où cette prestation nécessite une connaissance approfondie des logiciels. A ce jour, il n'existe pas de tiers assurant la maintenance à la place de Linedata. 5.) la vente de prestation ASP (Saas) : la vente d'un service ASP se caractérise principalement par : l'octroi d'un droit d'utilisation temporaire d'un logiciel Linedata,

la maintenance et le support du logiciel concerné,

la mise à disposition d'une infrastructure matérielle et logicielle pour les environnements de production et recette,

la réalisation d'une prestation d'hébergement, d'exploitation et d'administration. Linedata est propriétaire des matériels, logiciels et méthodes tandis que le client est propriétaire exclusif de ses données. En contrepartie de cette prestation, le client s'engage à verser une redevance annuelle englobant l'ensemble des services décrits ci-dessus. En application des critères retenus de la norme, et compte tenu que : les clients ne peuvent pas faire appel à d'autres ressources facilement disponibles et sont obligés de faire appel à

Linedata pour la réalisation de la dite prestation,

Linedata pour la réalisation de la dite prestation, certains contrats ne précisent pas la nature des différentes prestations alors que d'autres les détaillent, Le groupe a identifié que dans un contrat ASP, les biens et services forment un tout et sont totalement dépendants les uns des autres. Le client reçoit et consomme simultanément tous les avantages générés par la prestation au fur et à mesure de saréalisation. L'hébergement et la maintenance sont séparables de la licence. S'agissant des jugements significatifs effectués au titre des montants exclus du solde des obligations de performance restant à satisfaire, du fait de l'application de la règle de plafonnement des contreparties variables, et notamment pour les contrats comportant des éléments variables, le groupe a calculé le montant moyen de chiffre d'affaires sur les trois derniers exercicespuis, le cas échéant, un pourcentage de risque d'attrition basé sur la connaissance des risques d'attrition. Page 14 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

Etape 3 : Détermination du prix de la transaction Le prix de la transaction est le montant de la contrepartie que la société s'attend à recevoir en échange du transfert de biens ouservices. Les prix sont intégrés aux contrats signés avec les clients. IFRS 15 introduit les critères applicables suivants à considérer pour déterminer le prix de la transaction: Part de prix variable :le Groupe n'octroie pas de remises, rabais ou de réduction de prix aux clients. S'agissant des contrats de maintenance, ceux-ci comportent des clauses de pénalités en cas de non atteinte des critères de performance. Historiquement, le Groupe n'a pas eu de pénalité sur ces contrats .En outre, ces contrats ne présentent pas de perte à terminaison.Enfin, les contrats ne prévoient pas de bonus lié à la performance de la prestation. Composante financière : compte tenu de la durée des contrats et du niveau bas des taux d'intérêts, le Groupe ne comptabilise pas une composante financière distincte.

Etape 4 : Allocation du prix de la transaction Le Groupe alloue le prix de la transaction à chaque obligation de performance proportionnellement au prix de vente individuel. Etape 5 : Comptabilisation du revenu lorsque chaque obligation de performance est satisfaite Le groupe a établi que la reconnaissance du revenu en fonction des différentes obligations de performance est la suivante : Dans le cas où le client peut utiliser le logiciel standard avant le début de la phase d'implémentation : la vente de licence est reconnue « point in time », i.e. à la livraison, et la prestation d'implémentation est reconnue « overtime » i.e. à l'avancement.

Dans le cas d'une installation complexe (les prestations de développement et /ou d'implémentation sont considérés comme déterminantes ou lorsque la transaction implique une modification significative du progiciel) : la vente de licence, la prestation d'intégration et la maintenance sont reconnues « overtime » puisque le client reçoit et consomme simultanément les avantages de la maintenance.

avantages de la maintenance. La vente de consulting est reconnue « overtime », en régie.

La vente d'utilisateurs additionnels est reconnue « point in time », i.e. à la livraison.

La maintenance et le support sont reconnus « overtime » (montant fixe étalé sur la durée du contrat)

L'ASP est reconnu « overtime » Enfin, le groupe Linedata a choisi de ne pas utiliser les deux mesures de simplification prévues dans la norme IFRS15 concernant les contrats ayant une durée à l'origine inférieure à 1 an et les « obligations de performance » qui sont reconnues selon la méthodedes « droits à facturer » pour déterminer le niveau du carnet de commande présenté. Page 15 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

5.1.1 Au 30 Juin 2019 (en milliers d'euros) Asset Lending & Autres Activités Total Groupe Management Leasing ASP / Managed Services 19 080 2 307 824 22 211 Maintenance & support 10 146 13 811 1 209 25 166 Licences récurrentes 15 385 322 - 15 707 Chiffre d'affaires récurrent 44 611 16 440 2 033 63 084 Implémentation, Consulting & Services 9 010 9 783 408 19 201 Licences perpétuelles 685 1 797 - 2 482 Chiffre d'affaires non récurrent 9 695 11 580 408 21 683 CHIFFRE D'AFFAIRES 54 306 28 020 2 441 84 767 5.1.2 Au 30 Juin 2020 (en milliers d'euros) Asset Lending & Autres Activités Total Groupe Management Leasing ASP / Managed Services 19 260 1 958 896 22 114 Maintenance & support 10 619 14 986 1 139 26 744 Licences récurrentes 15 416 261 15 677 Chiffre d'affaires récurrent 45 295 17 205 2 035 64 535 Implémentation, Consulting & Services 7 429 5 000 162 12 590 Licences perpétuelles 135 863 340 1 338 Chiffre d'affaires non récurrent 7 564 5 863 502 13 928 CHIFFRE D'AFFAIRES 52 859 23 068 2 537 78 463 5.2. Actifs et passifs des contrats Pour un contrat donné, le montant cumulé du chiffre d'affaires comptabilisé au titre de l'ensemble des obligations de prestation du contrat, diminué des paiements reçus et des créances clients qui sont comptabilisées séparément, est présenté au sein de la rubrique « actifs sur contrat » si le solde est positif ou « passifs sur contrat » si le solde est négatif. L'évolution des actifs (passifs) nets des contrats est présentée ci-dessous : Actifs de contrats Passifs de contrats Actifs (passifs) nets (en milliers d'euros) (Créances clients -valeur (Produits constatés d'avance) de contrats brute) Solde au 31/12/2019 42 552 (16 003) 26 549 Augmentation 91 650 (17 773) 73 877 Diminution (95 087) 7 960 (87 128) Ecarts de conversion (935) 404 (531) SOLDE AU 30/06/2020 38 179 (25 412) 12 767 Linedata enregistre les paiements des clients sur la base d'un plan d'apurement des créances conformément aux contrats. Les actifs de contrats sont liés aux obligations de performance devant s'exercer au cours de l'exercice suivant conformément aux contrats. Les passifs de contrats sont liés aux facturations effectuées en avance par rapport à la réalisation des obligations de performance. Les passifs de contrats sont enregistrés en revenu dès lors que les obligations de performance sont réalisées conformément aux contrats clients. 5.3. Créances d'exploitation et autres débiteurs Les créances d'exploitation et autres débiteurs se décomposent de la manière suivante : Page 16 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

(en milliers d'euros) 31/12/2019 30/06/2020 Créances clients et comptes rattachés - valeur brute 42 552 38 179 Dépréciation des créances clients (891) (966) Créances clients et comptes rattachés - valeur nette 41 661 37 213 Personnel et organismes sociaux 506 506 Créances fiscales 1 584 2 029 Prêts, cautions et autres créances financières à moins d'un an 314 261 Autres créances et débiteurs divers 1 093 585 Charges constatées d'avance 3 412 4 509 Provisions pour dépréciation - - Autres créances d'exploitation et débiteurs - valeur nette 6 909 7 890 CREANCES D'EXPLOITATION ET AUTRES DEBITEURS 48 570 45 102 Le Groupe a procédé à la revue du portefeuille de ses créances échues et non réglées afin de constituer les dépréciations jugées nécessaires sur la base de la meilleure estimation des recouvrements attendus. Cette analyse a été réalisée en cohérence avec IFRS 9. 5.4. Dettes d'exploitation courantes et autres créditeurs (en milliers d'euros) 31/12/2019 30/06/2020 Dettes fournisseurs 11 476 9 113 Dettes sur immobilisations - part à moins d'un an 146 164 Dettes fiscales et sociales 15 295 15 869 Participation et intéressement des salariés 871 - Autres dettes 1 251 8 285 Produits constatés d'avance 16 003 25 412 DETTES D'EXPLOITATION COURANTES ET AUTRES CREDITEURS 45 042 58 843 Compte tenu notamment des facturations en début d'exercice des maintenances évolutives, le poste « produits constatés d'avance » présente structurellement une forte hausse comparativement au 31 décembre. En comparaison, ce poste présentait un solde de 25 490 K€ au 30 juin 2019. 5.5. Achats et charges externes (en milliers d'euros) 30/06/2019 30/06/2020 Achat sous traitance télécom, télématique, éditique (5 011) 27,4% (5 028) 32,4% Autres Achats (388) 2,1% (519) 3,3% Locations immobilières & charges locatives (582) 3,2% (272) 1,8% Maintenance, entretien & réparation (3 289) 18,0% (3 056) 19,7% Intérimaires, prestataires & sous traitance (3 042) 16,7% (2 608) 16,8% Frais de développement portés à l'actif 102 (0,6%) 300 (1,9%) Honoraires et assurances (2 361) 12,9% (2 026) 13,1% Voyages, déplacements, transport (1 664) 9,1% (659) 4,3% Telecoms et Affranchissement (365) 2,0% (365) 2,4% Services bancaires et assimilés (66) 0,4% (95) 0,6% Autres charges externes (1 599) 8,8% (1 168) 7,5% ACHATS ET CHARGES EXTERNES (18 265) 100,0% (15 496) 100,0% 5.6. Autres produits et charges opérationnels courants Page 17 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

(en milliers d'euros) 30/06/2019 30/06/2020 Résultat de change opérationnel (312) (21) Redevances (476) (458) Pertes sur créances irrécouvrables (114) (89) Jetons de présence (39) (55) Autres produits et charges (67) (47) AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS COURANTS (1 008) (670) La variation des autres produits et charges opérationnels est essentiellement due à l'impact de change sur les opérations courantes du Groupe. 5.7. Autres produits et charges opérationnels (en milliers d'euros) 30/06/2019 30/06/2020 Résultat de cession d'immobilisations incorporelles et corporelles - - Produit net d'ajustement de prix sur des acquisitions antérieures 154 - Autres produits non récurrents 91 119 Autres charges non récurrentes (129) (102) AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS 116 17 En 2019, les autres charges non récurrentes sont essentiellement constituées des charges supportées dans le cadre des litiges prud'homaux en France, ainsi que des honoraires de conseil dans le cadre du litige avec les vendeurs de QRMO. En 2020, les autres charges non récurrentes sont essentiellement constituées des charges supportées dans le cadre d'un dégat des eaux pris en charge par les assurances. Les autres produits non récurrents correspondent principalement à la différence entre la dette estimée au 31/12/2019 pour le rachat des 30% de Loansquare (477 K€) et le prix effectivement payé (300 K€). 5.8. Rapprochement de la variation nette de BFR avec l'Etat des flux de trésorerie consolidés L'effet sur la génération de trésorerie des éléments du besoin en fonds de roulement (« BFR ») enregistrés au bilan s'explique de la façon suivante : Variation sans Impact effet de Variation trésorerie (en milliers d'euros) 31/12/2019 30/06/2020 trésorerie nette Eléments de Change BFR Créances clients et comptes rattachés - valeur nette 41 661 37 213 (4 448) (378) (4 070) Personnel et organismes sociaux 506 506 - 1 (1) Créances fiscales 1 584 2 029 445 (24) 469 Autres créances et débiteurs divers 548 585 37 7 30 Charges constatées d'avance 3 412 4 509 1 097 (86) 1 183 Autres actifs non courants 488 462 (26) (1) (25) Total actif 48 200 45 304 (2 895) (480) (2 415) Dettes fournisseurs 11 476 9 113 (2 363) (116) (2 247) Dettes fiscales et sociales 15 295 15 869 574 (124) 698 Participation et intéressement des salariés 871 - (871) (871) Autres dettes 708 1 991 1 283 215 1 068 Produits constatés d'avance 16 003 25 412 9 409 (397) 9 806 Autres dettes non courantes 124 297 173 1 199 Total passif 44 477 52 682 8 205 (421) 8 653 TOTAL BFR 3 723 (7 378) (11 100) (58) (11 069) Page 18 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

5.9. Transactions avec les parties liées Les parties liées du Groupe sont constituées des sociétés sur lesquelles le Groupe a une influence notable ou qui ne sont pasconsolidées, des sociétés ayant un administrateur commun et/ou des dirigeants du Groupe. Afin de déterminer les transactions effectuées avec les parties liées, une revue des contrats est réalisée pour ceux existants avecces parties liées et pour tous les contrats signés au cours de l'exercice. (en milliers d'euros) 30/06/2019 30/06/2020 Transactions de Linedata Services avec la société Odigo Consulting LLC Dettes envers les parties liées - - Achats de biens et services - - Transactions de Linedata Services avec la société Amanaat Créances avec les parties liées 6 6 Chiffre d'affaires 5 5 Linedata Services a signé fin décembre 2015 un contrat de prestations de services administratifs et financiers avec sa société- mère, Amanaat. De plus, Linedata Services a signé le 11 décembre 2017 un contrat de prestation de services avec la société Odigo Consulting LLC dont la Présidente est Mme Shabrina Jiva, membre du Conseil d'Administration de Linedata Services. Le chiffre d'affaires avec les parties liées est réalisé aux conditions de marché. Il n'y a aucune garantie reçue pour les créances avec les parties liées. Page 19 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

NOTE 6 CHARGES ET AVANTAGES DU PERSONNEL 6.1. Effectifs 6.1.1. Ventilation sectorielle des effectifs 6.1.2. Ventilation géographique des effectifs 6.2. Frais de personnel (en milliers d'euros) 30/06/2019 30/06/2020 Salaires et traitements (37 040) (38 189) Charges sociales (8 465) (8 478) Participation et intéressement des salariés (337) - Charges au titre des paiements fondés sur des actions 55 - Dotations nettes aux provisions sur engagement de retraite (268) (328) Frais de développement portés à l'actif 3 082 3 955 Crédit d'impôt recherche 380 570 CHARGES DE PERSONNEL (42 593) (42 470) Le poste Salaires et traitements est retraité des frais de développement, composés essentiellement de frais de personnel, soit 10 M€ (avant capitalisation), représentant 12.8% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2020, en hausse par rapport au 1er semestre 2019 où ils représentaient 10,8% du chiffre d'affaires, soit 9,2 M€ (avant capitalisation). Une partie de ces dépenses a été activée (cf. note 7.2). Page 20 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

6.3. Provisions pour retraites et engagements assimilés En France et en Tunisie, le régime à prestations définies concerne le versement d'indemnités de départ en retraite. Gravitas Technology Private Limited dispose d'un régime de retraite conformément au « Payment of Gratuity Act » de l'Inde de 1972. Indemnités Indemnités Indemnités Indemnités de fin de de fin de Médailles de fin de de fin de Médailles (en milliers d'euros) carrière 31/12/2019 carrière 30/06/2020 carrière du travail carrière du travail Tunisie & Tunisie & France France Inde Inde Engagement à l'ouverture de l'exercice 6 664 179 422 7 265 7 545 241 430 8 216 Variation de périmètre - - - - - - - Variation des écarts actuariels 520 - - 520 - Prestations servies aux salariés (182) (39) (221) - Ecart de conversion - 8 - 8 (12) (12) Charge de l'exercice 543 54 47 644 269 103 13 385 Coût des services rendus 429 54 29 512 269 46 13 328 Coût financier 108 - 4 112 - Ecarts actuariels de l'exercice - 14 14 - Autres (transferts - reprises) 6 - - 6 57 - 57 ENGAGEMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 7 545 241 430 8 216 7 814 331 443 8 588 6.4. Rémunération des dirigeants (autres parties liées) Les principaux dirigeants du groupe sont constitués du Président Directeur Général, des membres du Conseil d'Administration et des membres du Comité exécutif. L'assemblée générale mixte du 17 avril 2017 a fixé à 200 K€ le montant maximum des jetons de présence à répartir entre les membres du Conseil d'Administration. Les avantages postérieurs à l'emploi correspondraient aux indemnités conventionnelles de départ en retraite. Il n'existe aucun autre engagement pris en faveur des dirigeants en matière d'avantages postérieurs à l'emploi ou autres avantages à long terme. (en milliers d'euros) 30/06/2019 30/06/2020 Avantages à court terme 1 595 1 535 Indemnités de fin de contrat de travail 78 Paiements fondés sur des actions 35 REMUNERATION DES DIRIGEANTS 1 708 1 535 Page 21 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

NOTE 7 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 7.1. Ecarts d'acquisition Les variations des écarts d'acquisition sont les suivantes : (en milliers d'euros) Valeur brute Dépréciations Valeur nette comptable Au 31 Décembre 2019 175 728 (16 163) 159 565 - Ecarts de conversion (1 640) 13 (1 628) Au 30 Juin 2020 174 088 (16 151) 157 937 Les écarts d'acquisition par segment d'activité se répartissent comme suit : (en milliers d'euros) 31/12/2019 30/06/2020 31% 4% Asset Management 103 670 102 025 157,9 M€ Lending & Leasing 48 949 48 923 65% Autres Activités 6 945 6 989 ECART D'ACQUISITION - VALEUR NETTE 159 565 157 937 7.2. Immobilisations incorporelles L'évolution des immobilisations incorporelles est analysée ci-dessous : (en milliers d'euros) Logiciels Frais de Relations Autres actifs IMMOBILISATIONS acquis développement clientèles incorporels INCORPORELLES Valeurs brutes au 31/12/2019 54 438 47 022 20 551 2 115 124 126 Acquisitions 51 4 282 - - 4 333 Cessions - - - - - Autres mouvements 73 (1 726) - 1 653 - Ecarts de conversion (832) (643) (329) 11 (1 793) VALEURS BRUTES AU 30/06/2020 53 729 48 935 20 222 3 779 126 666 Les acquisitions sont essentiellement liées à la capitalisation des frais de développement pour 4,3 M€ principalement liée au projet AMP (Asset Management Platform). (en milliers d'euros) Logiciels Frais de Relations Autres actifs IMMOBILISATIONS acquis développement clientèles incorporels INCORPORELLES Amortissements au 31/12/2019 (48 481) (28 638) (18 070) (2 393) (97 582) Dotations aux amortissements (1 935) (815) (729) (174) (3 653) Ecarts de conversion 725 490 309 (5) 1 519 AMORTISSEMENTS AU 30/06/2020 (49 691) (28 963) (18 490) (2 572) (99 716) (en milliers d'euros) Logiciels Frais de Relations Autres actifs IMMOBILISATIONS acquis développement clientèles incorporels INCORPORELLES Valeurs nettes au 31/12/2019 5 957 18 384 2 481 (278) 26 543 VALEURS NETTES AU 30/06/2020 4 038 19 972 1 732 1 207 26 949 Page 22 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

7.3. Droit d'utilisation IFRS 16 L'évolution des droits d'utilisation IFRS 16 est analysée ci-dessous : (en milliers d'euros) Bureaux Flotte automobile TOTAL Valeurs brutes au 31/12/2019 16 999 134 17 133 Nouveaux contrats de location 73 78 151 Fin de contrats de location (5) (5) Autres mouvements - - Ecarts de conversion (63) - (63) VALEURS BRUTES AU 30/06/2020 17 009 207 17 216 Amortissements au 31/12/2019 (4 312) (59) (4 371) Dotations aux amortissements (2 171) (36) (2 207) Fin de contrats de location 5 5 Autres mouvements Ecarts de conversion - - AMORTISSEMENTS AU 30/06/2020 (6 483) (90) (6 573) VALEURS NETTES AU 30/06/2020 10 526 117 10 643 L'IFRIC a publié en décembre 2019 sa décision finale concernant la détermination de la durée exécutoire d'un contrat de location et la durée d'amortissement des agencements inamovibles. Le Groupe est en cours d'analyse des incidences de cette décision sur les hypothèses actuelles retenues sur les baux commerciaux 3/6/9 et sur les contrats en tacite reconduction et à durée indéterminée en vue d'une application de cette décision dès que possible. Dans les comptes présentés, le groupe a retenu une approche consistant à ne prendre en compte que les termes du contrat entre le bailleur et le locataire pour déterminer la période pendant laquelle le contrat est exécutoire. Cette décision pourrait avoir pour conséquence de revoir la durée de certains contrats de location, et ainsi modifier le montant de la dette de location et du droit d'utilisation associé. Elle pourrait également avoir un impact sur les durées d'amortissement retenues pour les agencements relatifs à ces locations et l'horizon de provisionnement des coûts de remise en état. A ce stade, le groupe n'est pas en mesure d'évaluer l'impact de cette décision sur les comptes présentés. 7.4. Immobilisations corporelles L'évolution des immobilisations corporelles est analysée ci-dessous : Terrains, Agencements, Equipements IMMOBILISATIONS Dont Location (en milliers d'euros) mobiliers et Constructions informatiques CORPORELLES financement matériels Valeurs brutes au 31/12/2019 16 793 14 188 34 663 65 644 15 762 Mouvements de périmètre - - - - - Acquisitions 6 1 443 1 723 3 172 - Cessions - - - - - Autres mouvements - - (72) (72) - Ecarts de conversion (111) (177) (557) (845) 7 VALEURS BRUTES AU 30/06/2020 16 688 15 454 35 757 67 899 15 769 Terrains, Agencements, Equipements IMMOBILISATIONS Dont Location (en milliers d'euros) mobiliers et Constructions informatiques CORPORELLES financement matériels Amortissements au 31/12/2019 (975) (12 262) (29 644) (42 881) (3 989) Mouvements de périmètre - - - - - Dotations aux amortissements (376) (471) (1 461) (2 308) (260) Reprises d'amortissements - - - - - Autres mouvements (1 659) 1 659 - - - Ecarts de conversion 120 127 480 727 (7) AMORTISSEMENTS AU 30/06/2020 (2 890) (10 970) (30 625) (44 459) (4 256) Page 23 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

Terrains, Agencements, Equipements IMMOBILISATIONS Dont Location (en milliers d'euros) mobiliers et Constructions informatiques CORPORELLES financement matériels Valeurs nettes au 31/12/2019 15 818 1 926 5 019 22 763 11 773 VALEURS NETTES AU 30/06/2020 13 798 4 484 5 132 23 440 11 513 Les investissements concernent quasi-exclusivement des serveurs, matériels informatiques et bureautiques ainsi que les travaux des locaux à Boston. 7.5. Tests de perte de valeur Les immobilisations corporelles et incorporelles ayant une durée d'utilité déterminée font l'objet de tests de dépréciation dès lors qu'il existe des indices objectifs de perte de valeur. Les écarts d'acquisition et les immobilisations incorporelles non encore prêtes être mises en service font l'objet de tests de dépréciation dès l'apparition d'indices de perte de valeur et systématiquement au 31 décembre, date de clôture de l'exercice. Les tests de dépréciation sont réalisés au niveau des unités génératrices de trésorerie (UGT) auxquelles sont affectés les actifs.Les UGT sont des entités opérationnelles générant des flux de trésorerie indépendants. Dans l'organisation du Groupe, elles correspondent aux segments d'activités suivants : Asset Management,

Lending & Leasing,

Autres activités, incluant l'Epargne Entreprise d'une part et l'Assurance et l'Epargne Retraite d'autre part. Les tests de dépréciation consistent à comparer la valeur nette comptable et la valeur recouvrable des UGT. La valeur recouvrable d'une UGT représente la valeur la plus élevée entre sa juste valeur (généralement le prix de marché), nette des coûts de cession,et sa valeur d'utilité. La valeur d'utilité d'une UGT est déterminée selon la méthode de l'actualisation des flux futurs de trésorerie : flux afférents à une période explicite de prévision de cinq ans, la première année de cette période s'appuyant sur le budget,

flux postérieurs à cette période de cinq ans calculés par application d'un taux de croissance à l'infini. Conformement à l'IAS36, les flux de trésorerie sont actualisés au moyen du coût moyen pondéré du capital (WACC), tenantcompte d'un coût des fonds propres et d'un coût de la dette. Si la valeur nette comptable de l'UGT excède sa valeur recouvrable, les actifs de l'UGT sont dépréciés pour être ramenés à leur valeur recouvrable. La perte de valeur est imputée en priorité sur l'écart d'acquisition et enregistrée au compte de résultat dansla rubrique « Autres produits et charges opérationnels ». La reprise des pertes de valeur de l'écart d'acquisition relatif à des participations consolidées par intégration globale est interdite. La reprise des pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles (hors écart d'acquisition) est possible, dans la limite de la perte de valeur initialement comptabilisée, si la valeurrecouvrable redevient supérieure à la valeur nette comptable. 7.5.1. Modalités des tests de perte de valeur Les tests sont réalisés selon les hypothèses suivantes : les prévisions utilisées sont fondées sur l'expérience passée, les carnets de commandes et les produits en développement,

le taux de croissance à l'infini s'établit à 1,5%. Ce taux, identique à celui retenu pour les exercices précèdents, est en li gne avec le taux de croissance moyen à long terme du secteur d'activité du Groupe ;

le taux d'actualisation calculé s'élève à 10% après impôts (identique à celui retenu pour les exercices précèdents). Les principales composantes du coût moyen pondéré du capital sont une prime de risque de marché, un taux sans risque correspondant à une moyenne des taux d'intérêt des emprunts d'Etat de maturité élevée, un bêta calculé sur la base d'un échantillon des entreprises du secteur qui s'établit à 1,23, et la prise en compte du niveau d'endettement du groupe.

Les hypothèses clés sur le taux de croissance à l'infini et sur le taux d'actualisation sont identiques pour chaque UGT à laq uelle sont affectés les écarts d'acquisition dans la mesure où les risques business et financier des UGT retenues présentent des caractéristiques communes du fait : du profil identique des clients qui sont constitués de sociétés de taille importante, institutions bancaires ou financières dont le risque crédit est non significatif

des zones géographiques dans lesquelles le Groupe opèrent qui sont à profil de risque limité et dont les critères de croissance sont similaires.

Le processus usuel du Groupe permettant de déterminer les valeurs d'utilité de ses UGT repose sur l'élaboration d'un Plan Long Terme établi en fin d'année par les entités. Page 24 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

En conséquence, au 30 juin 2020, la Direction du Groupe a choisi : de réviser son Plan Long Terme en s'appuyant sur des hypothèses prudentes afin de prendre en compte les impacts de la crise sanitaire

de procéder à des tests de pertes de valeurs sur l'ensemble de ses UGT, considérant que la crise sanitaire constitue un indice de perte de valeur justifiant la mise en place de ces tests à une date intérimaire. S'agissant des taux d'actualisation utilisés, ils sont inchangés par rapport au 31 décembre 2019 : en effet, d'une part, le WACC a peu varié sur la période et, d'autre part, les risques pays ont été appréciés, au mieux des données disponibles, lors de la révision des projections annuelles de cash-flows. Les estimations des valeurs d'utilité des écarts d'acquisition ainsi actualisées n'ont engendré aucune dépréciation dans le cadre de l'arrêté des comptes semestriels, comme en 2019. 7.5.2. Sensibilité des tests de perte de valeur sur les écarts d'acquisition La marge des tests, qui correspond à l'écart entre la valeur d'utilité et la valeur nette comptable ainsi que les impacts des variations d'hypothèses clés sur cette marge sont présentés par UGT dans le tableau suivant : (en millions d'euros) Asset Lending & Leasing Autres Activités Management Marge du test 55,7 64,0 17,2 Impact sur la marge du test: Hausse de 1 point du taux d'actualisation (20,7) (13,8) (2,9) Baisse de 0,5 point du taux de croissance à l'infini (7,6) (5,1) (1,1) Combinaison des deux facteurs (26,6) (17,8) (3,7) Baisse du chiffre d'affaires de 5% et de l'EBITDA de 10% (22,1) (8,7) (1,9) Combinaison des trois facteurs (45,8) (25,2) (5,3) Page 25 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

NOTE 8 AUTRES PROVISIONS ET PASSIFS EVENTUELS 8.1. Autres provisions L'évolution des provisions est la suivante : (en milliers d'euros) Provisions pour Autres provisions PROVISIONS litiges PROVISIONS AU 31/12/2019 329 - 329 Dotations 2 - 2 Reprises utilisées (14) (14) Reprises non utilisées - - - PROVISIONS AU 30/06/2020 318 - 318 Dont provisions non courantes 15 - 15 Dont provisions courantes 303 - 303 Les provisions pour litige couvrent essentiellement des litiges commerciaux. 8.2. Passifs éventuels Les litiges en cours ont fait l'objet d'une analyse. Le cas échéant, ces litiges ont donné lieu à la constitution d'une provision estimée par la Direction du Groupe sur la base des faits et circonstances, conformément à la norme IAS 37. L'incertitude résiduelle inhérente à tout litige ne pourrait avoir une incidence significative sur le résultat. Page 26 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

NOTE 9 FINANCEMENT ET INSTRUMENTS FINANCIERS 9.1. Actifs et passifs financiers 9.1.1. Endettement financier brut L'évolution de l'endettement financier brut du Groupe au cours de l'exercice s'analyse ainsi : Var. Augmen Rembour Variation Reclasse Ecart de (en milliers d'euros) 31/12/2019 Juste 30/06/2020 Perimètre tation sement ment conversion valeur Emprunts obligataires 34 716 - - - - 66 - 34 782 Emprunts syndiqués 11 980 - - - - 11 - 11 991 Autres emprunts bancaires 17 585 - - - - 271 - 17 856 Dettes liées aux contrats de location-financement 7 718 - - - - (667) - 7 051 Dettes financières sur acquisition de titres - - - - - - - - Autres dettes financières diverses 644 (540) - - (34) - - 70 Emprunts et dettes financières non courants 72 643 (540) - - (34) (319) - 71 750 Dettes de loyers IFRS 16 9 166 60 (1 626) (51) 7 549 Endettement financier non courant 81 809 (540) 60 (34) (51) 79 299 Emprunts obligataires (32) - - 32 - (66) - (66) Emprunts syndiqués 7 961 - - (3 978) - (11) - 3 972 Autres emprunts bancaires 11 582 - - (2 638) - (271) - 8 673 Dettes liées aux contrats de location-financement 1 335 - - (667) - 667 - 1 335 Intérêts courus 460 - 101 - - - - 561 Autres dettes financières diverses - - - - - - - - Concours bancaires courants 6 - 171 - - - - 177 Emprunts et dettes financières courants 21 312 - 272 (7 251) - 319 - 14 652 Dettes de loyers IFRS 16 3 924 91 (2 122) 1 626 (20) 3 499 Endettement financier courant 25 236 - 363 (9 373) - 1 945 (20) 18 151 ENDETTEMENT FINANCIER BRUT 107 045 (540) 423 (9 373) (34) 1 945 (71) 97 450 Linedata Services SA a procédé aux remboursements suivants : sur le crédit syndiqué de 20 M€ à hauteur de 4 M€ en janvier 2020.

sur l'emprunt BNP Paribas à hauteur de 1,6 M€ en janvier 2020.

sur l'emprunt BPI à hauteur de 1,1 M€ en janvier et février 2020.

du crédit-bail immobilier de 2016 à hauteur de 0,7 M€ au cours de l'exercice. La variation des autres dettes financières diverses de 540 K€ est principalement liée à la clause de complément de prix Loansquare. A fin juin 2020, le Groupe dispose donc des lignes de crédit suivantes : (en milliers d'euros) Date de mise en Date Montant notionnel à Capital restant dû place d'échéance l'origine au 30/06/2020 Emprunt Obligataire Juin 2015 Mai 2022 35 000 35 000 Crédit Syndiqué - NATIXIS Janvier 2017 Avril 2022 20 000 16 000 Crédit bilatéral - BNP Août 2018 Avril 2022 20 000 14 035 Crédit bilatéral - BPI Juin 2017 Decembre 2022 5 000 2 250 Crédit bilatéral - BPI Juillet 2017 Janvier 2023 5 000 2 750 Crédit bilatéral - BPI Mai 2019 Janvier 2023 10 000 7 500 95 000 77 535 Par precaution, dans le cadre de la crise sanitaire mondiale actuelle, le Groupe Linedata a sollicité , de ses partenaires bancaires, un report d'échéance. Sur le Crédit syndiqué Natixis, d'une valeur à l'origine de 20 M€, l'échéance de juillet 2020 est repoussée à avril 2022 pour un montant de 4 M€ . Sur l'emprunt BNP, d'une valeur à l'origine de 20 M€, les échéances du 2eme et 3eme trimestre 2020 sont repoussées à avril 2022 pour un montant de 1,6 M€. Sur les emprunts BPI, d'une valeur à l'origine de 20 M€, les échéances de mars et aout 2020 sont repoussées de aout 2022 à janvier 2023 pour un montant de 1,6 M€. Les conditions bancaires applicables sont les suivantes : le taux d'intérêt est fixe pour l'emprunt obligataire et les emprunts bilatéraux contractés en juin et juillet 2017

le taux d'intérêt est égal à l'Euribor, pour l'emprunt syndiqué libellé en euro, afférent à la période de tirage concernée, auquel s'ajoute une marge ajustée semestriellement en fonction du ratio de levier (dette nette consolidée sur EBITDA)

le taux d'intérêt est égal à l'Euribor auquel s'ajoute une marge pour les emprunts bilatéraux contractés en août 2018 et mai

2019. Page 27 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

Les covenants relatifs aux dettes financières sont détaillés en Note 9.4.1. 9.1.2. Endettement financier net (en milliers d'euros) 31/12/2019 30/06/2020 Emprunts obligataires 34 684 34 716 Emprunts syndiqués 19 941 19 963 Autres emprunts bancaires 29 167 22 525 Dettes liées aux contrats de location-financement 9 053 8 386 Dettes de loyers IFRS 16 13 090 11 048 Intérêts courus 460 564 Autres dettes financières diverses 644 71 Concours bancaires courants 6 177 Endettement Financier Brut 107 045 97 450 Valeurs mobilières de placement - - Disponibilités 17 178 21 235 Trésorerie et équivalents de trésorerie 17 178 21 235 ENDETTEMENT FINANCIER NET 89 867 76 215 9.2. Produits et charges financiers 9.2.1. Coût de l'endettement financier net (en milliers d'euros) 30/06/2019 30/06/2020 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 2 5 Charges d'intérêts (1 148) (1 094) Résultat des couvertures (différentiel de taux) (16) - COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET (1 162) (1 089) L'encours moyen des emprunts ressort à 87,1 M€ au 1er semestre 2020, contre 99,7 M€ au 1er semestre 2019. Le coût moyen des emprunts après prise en compte des couvertures est en légère hausse à un niveau de 2,5 % en juin 2020, contre 2,3% en juin 2019. 9.2.2. Autres produits et charges financiers (en milliers d'euros) 30/06/2019 30/06/2020 Gains de change 212 645 Variation de la valeur des instruments financiers dérivés 15 - Autres produits 38 29 Autres produits financiers 265 674 Perte de change (521) (255) Variation de la valeur des instruments financiers dérivés - - Autres charges d'intérêts IFRS 16 (328) (619) Autres charges (175) 290 Autres charges financières (1 024) (584) AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS (759) 90 Les gains et pertes de change portent essentiellement sur les transactions commerciales libellées en devises étrangères, essentiellement en dollar US. Les autres charges d'intérêts IFRS 16 correspondent à l'effet de l'actualisation de la dette de loyer, en application de la norme. Page 28 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

9.3. Politique de gestion des risques financiers 9.3.1. Risques de marché Risque de taux Le risque de taux d'intérêt est géré par la direction financière du Groupe en liaison avec les principaux établissements bancaires partenaires. La trésorerie disponible du Groupe est placée en SICAV monétaires, certificats de dépôt ou comptes rémunérés, supports peu sujets aux fluctuations de marché et sans risque en capital. Couverture des emprunts Un contrat de couverture a été mis en place afin de répondre aux obligations du crédit bancaire contracté en janvier 2017. Le taux d'intérêt applicable à l'emprunt bancaire est l'Euribor ; l'objectif est donc de se prémunir contre les risques de hausse de ce taux. Au 30 juin 2020, le contrat de type swap en cours porte sur l'échange de l'Euribor 3 mois contre taux fixe de 0,165% et représente une couverture de 75% de la dette syndiquée en euro, soit un nominal de 15 M€ avec une échéance finale au 24 janvier 2022. Au 30 juin 2020, la valorisation de ces contrats de couverture est négative de (69) K€ (intégralement au passif) contre (103) K€ au 31 décembre 2019. L'écart de valorisation, soit (34) K€ (hors effet d'impôt), a un impact sur les capitaux propres (pour les contrats bénéficiant de la qualification de couverture parfaite au sens de la norme IFRS 9). 9.4. Engagements hors bilan liés au financement du Groupe 9.4.1. Covenants Dans le cadre du contrat d'emprunt obligataire mis en place en juin 2015 et du contrat de crédits bancaires signé en janvier 2017, Linedata Services s'engage au titre des covenants à ce qu'au 30 juin 2020, le ratio de levier, soit le montant de la dette nette divisé par l'EBITDA consolidé, soit inférieur à 2,5. Compte tenu des impacts de l'application d'IFRS 16 sur le ratio de levier, Linedata avait négocié au 31/12/2019 des avenants aux contrats d'emprunts auprès des obligataires et du pool bancaire afin que le ratio de levier soit établi sur la base des comptes consolidés, à l'exclusion de l'application de cette nouvelle norme. Au 30 juin 2020, le ratio de levier (hors impact IFRS 16) s'élève à 1,679. 9.4.2. Nantissements Linedata Services ne consent aucun nantissement au 30 juin 2020. 9.4.3. Autres engagements Dans le cadre de l'emprunt obligataire et du crédit syndiqué, Linedata Services a souscrit un certain nombre d'engagements complémentaires avec les banques, tels que la non-souscription de dettes financières supplémentaires cumulées de plus de 60 M€ par rapport à celles existantes lors de la signature des emprunts, pendant toute la durée des contrats, ou la limitation d u montant des investissements annuels du Groupe. Page 29 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

NOTE 10 IMPOTS SUR LES RESULTATS 10.1. Impôts sur les résultats 10.1.1. Détail des impôts sur les résultats (en milliers d'euros) 30/06/2019 30/06/2020 Impôts courants (2 364) (526) Impôts différés (847) (651) IMPOTS SUR LES RESULTATS (3 211) (1 177) Le montant des déficit non activés au 30 juin 2020 est de 5 891 K€, soit 1 279 K€ d'impôts différés actifs non reconnus (sur base d'un taux de 21% aux Etats Unis et de 28% pour la France). 10.1.2. Analyse de la charge d'impôts (en milliers d'euros) 30/06/2019 30/06/2020 Résultat avant impôt 11 362 8 775 Imposition théorique (3 638) 32,0% (2 457) 28,00% Incidence des : Autres différences permanentes 324 (2,9%) 231 (2,6%) Effet des pertes de l'exercice non activées - - (683) 7,8% Effet des crédits d'impôts recherche - - (292) 3,3% Effet des paiements fondés sur actions (122) 1,1% - Régularisations sur exercices antérieurs - "IP Box" - 1 200 (13,7%) Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) (311) 2,7% (227) 2,6% Différentiel de taux - France / Etranger 594 (5,2%) 340 (3,9%) Retenue à la source sur prestations à l'Etranger (83) 0,7% (79) 0,9% Quote-part de frais et charges sur dividendes - - - Opérations taxées à des taux différents - "IP Box" - 336 (3,8%) Réforme fiscale américaine : Repatriation tax 5 (0,0%) - Réformes fiscales française et américaine : Baisse du taux d'impôt - - - Autres 20 (0,2%) 454 (5,2%) CHARGE REELLE D'IMPOT / TAUX EFFECTIF D'IMPOT (3 211) 28,3% (1 177) 13,42% Le groupe constate une baisse du taux effectif d'impôt qui atteint 13.42%, principalement lié à la mise en place de deux dispositifs fiscaux : L' « IP Box » sur les revenus de licences ou de souslicence d'actifs incorporels qui bénéficie d'un taux d'IS réduit à 10%

(contre 28% pour le taux standard)

(contre 28% pour le taux standard) Le mécanisme du crédit d'impôt recherche L'application du nouveau dispositif a conduit à une économie d'impôt de 1 200 K€ pour l'éxercice 2019 pris en compte en 2020. La charge d'impôts est décomposée par principales zones géographiques dans le tableau suivant : (en milliers d'euros) 30/06/2019 30/06/2020 Europe du Sud (2 846) 38,6% (393) 8,4% Europe du Nord (343) 17,2% (464) 15,5% Amérique du Nord (68) 3,9% (306) 25,0% Asie 45 (17,5%) (14) (11,9%) CHARGE REELLE D'IMPOT / TAUX EFFECTIF D'IMPOT (3 211) 28,3% (1 177) 13,4% Page 30 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

10.2. Impôts différés Les impôts différés par catégorie de différences temporelles se répartissent comme suit : (en milliers d'euros) 31/12/2019 30/06/2020 Engagements de retraite 2 005 1 568 Déficits fiscaux activés - - Ecarts d'acquisition et Actifs incorporels (8 564) (10 361) Autres différences temporelles (1 402) 116 IMPOTS DIFFERES NETS (7 961) (8 677) Dont : - Impôts différés actifs à moins d'un an 2 449 1 975 Impôts différés actifs à plus d'un an 335 784 Impôts différés passifs à moins d'un an (1 208) (1 254) Impôts différés passifs à plus d'un an (9 537) (10 181) L'évolution des impôts différés nets sur l'exercice est la suivante : (en milliers d'euros) 31/12/2019 30/06/2020 En début de période (6 711) (7 961) Impôts imputés au compte de résultat (741) (651) Impôts imputés en capitaux propres (302) (84) Reclassement Ecarts de conversion (207) 19 EN FIN DE PERIODE (7 961) (8 677) Les impôts différés imputés en capitaux propres comprennent 75 K€ sur les écarts actuariels des provisions de retraites et 9 K€ sur les instruments financiers dérivés. Page 31 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

NOTE 11 CAPITAUX PROPRES ET RESULTAT PAR ACTION 11.1. Capitaux propres Le capital social de Linedata Services s'élève au 30 juin 2020 à 6 625 726 €, composé de 6 625 726 actions, d'une valeur nominale de 1 €. 11.1.1. Evolution du capital social Le capital social n'a pas évolué au cours du 1er semestre 2020. 11.1.2. Actions propres Au 30 juin 2020, Linedata Services détenait 52 101 de ses propres actions, acquises dans le cadre des programmes de rachat autorisés par l'Assemblée Générale, pour un montant total de 1 158 K€, soit un prix moyen d'achat de 22,24 €. La valorisation des titres auto-détenus au cours de clôture de juin 2020 (27,70 €) s'élève à 1 443 K€. Toutes les opérations concernant les actions auto-détenues sont imputées directement en capitaux propres. L'impact de l'exercice est de (1 158) K€. 11.1.3. Dividendes L'Assemblée Générale Mixte de Linedata Services réunie le 16 juin 2020 a décidé de distribuer un dividende ordinaire dont le montant s'élève à 6 294 K€ au titre de l'exercice 2019, soit 0,95 € par action. Ce dividende, hors détentions d'actions propres, a été mis en paiement le 8 juillet 2020, pour le montant de 6 097 K€. Le dividende théorique au titre de l'exercice précédent s'élevait 9 846 K€, soit 1,35 € par action. 11.2. Résultat par action 30/06/2019 30/06/2020 Résultat net - part du Groupe (en milliers d'euros) 8 212 7 598 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 6 610 450 6 573 625 RESULTAT DE BASE PAR ACTION (en euros) 1,24 1,16 30/06/2019 30/06/2020 Résultat net - part du Groupe (en milliers d'euros) 8 212 7 598 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 6 610 450 6 573 625 Nombre moyen pondéré de titres retenus au titre des éléments dilutifs - - Nombre moyen pondéré d'actions pour le calcul du résultat net dilué par action 6 610 450 6 573 625 RESULTAT DILUE PAR ACTION (en euros) 1,24 1,16 11.3. Gestion du risque sur le capital Le Groupe a pour objectif de préserver sa continuité d'exploitation tout en maximisant le rendement aux actionnaires grâce à une gestion de la structure de ses fonds propres et de sa dette. L'évolution du ratio d'endettement, est la suivante : (en milliers d'euros) 31/12/2019 30/06/2020 Emprunts et dettes assimilées 93 305 86 154 Dettes de loyers IFRS 16 13 090 11 048 Concours bancaires courants 6 177 Trésorerie et équivalents de trésorerie (17 178) (21 235) Endettement net (*) 89 223 76 144 Fonds Propres 118 554 116 537 RATIO D'ENDETTEMENT (Gearing) 75,3% 65,3% (*) non compris les autres dettes financières diverses Page 32 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

NOTE 12 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE Néant. NOTE 13 TAUX DE CONVERSION DES MONNAIES ETRANGERES Taux moyen de la période Taux de fin de période Juin 2019 juin 2020 Variation Décembre Juin 2020 Variation 2019 Dinar Tunisien 3,3836 3,1483 (7,5%) 3,1275 3,2059 2,4% Dirham Marocain 10,8273 10,7655 (0,6%) 10,7428 10,9105 1,5% Dollar américain 1,1298 1,1015 (2,6%) 1,1234 1,1198 (0,3%) Dollar canadien 1,5067 1,5031 (0,2%) 1,4598 1,5324 4,7% Dollar de Hong-Kong 8,8609 8,5484 (3,7%) 8,7473 8,6788 (0,8%) Livre Sterling 0,8736 0,8743 0,1% 0,8508 0,9124 6,8% Roupie indienne 79,1182 81,6766 3,1% 80,1870 84,6235 5,2% Sources : Oanda pour les taux des Dinars Tunisien et Marocain, et Banque de France pour les autres taux de change. Page 33 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE DU GROUPE AU 30 JUIN 2020 Le Groupe Linedata a réalisé sur le premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 78,5 M€, en baisse de 7,4% par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Après un 1er trimestre en légère croissance, le Groupe a constaté un ralentissement de l'activité au cours du 2ème trimestre lié aux activités de consulting en raison de la fermeture de plusieurs sites clients pour des raisons sanitaires. Par ailleurs, les signatures de certains contrats clients en cours de finalisation ont été retardées. La part récurrente du chiffre d'affaires du 1er semestre 2020, qui représente 82% de l'activité globale contre 74% pour la même période de l'exercice précédent, atteint 64,5 M€ (+1,4 M€). Cette progression en pourcentage et en valeur illustre la robustesse du modèle économique de Linedata, qui favorise la résilience en particulier dans une conjoncture économique défavorable. Pour les six premiers mois de l'année, la prise de commandes à 26,9 M€ (-0,6 M€) est quasi stable par rapport au 1er semestre 2019. L'EBITDA s'établit ainsi à 18,4 M€ en baisse de 14,6% (soit une marge d'EBITDA de 23,4% contre 25,4% au premier semestre 2019). Le résultat opérationnel s'élève à 9,8 M€, soit une marge opérationnelle de 12,5% (15,7% au premier semestre 2019). Le résultat financier s'élève à -1,0 M€ contre -1,9 M€ l'an passé. L'amélioration est principalement liée aux effets de change L'impôt sur les bénéfices à 1,2 M€ ressort en baisse de 2,0 M€ par rapport à la même période de l'exercice précédent, en raison notamment de la mise en place en France du dispositif IP Box qui permet aux revenus issus des logiciels protégés par le droit d'auteur de bénéficier d'une imposition à un taux réduit de 10%. En conséquence, le résultat net du 1er semestre 2020 s'établit à 7,6 M€, soit une marge nette de 9,7% stable par rapport à celle du 1er semestre 2019. Conformément à l'organisation opérationnelle du Groupe par segment d'activité adoptée depuis 2014, les éléments financiers sont communiqués sur la base d'une information sectorielle par segment d'activité. Le segment Asset Management regroupe ainsi toutes les offres destinées à la gestion des fonds traditionnels et alternatifs du front au back office et le segment Lending & Leasing est constitué de l'ensemble des activités Crédits et Financements. Un segment "Autres activités" comprend l'Assurance ainsi que certains éléments des centraux non affectables aux activités pour la partie bilancielle. Il est rappelé que l'EBITDA, indicateur clé du Groupe, se définit comme le résultat opérationnel hors dotations nettes aux amortissements et aux provisions courantes et non courantes. Page 34 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

ACTIVITE DU GROUPE DURANT LE SEMESTRE ET FAITS MARQUANTS Environnement Linedata Services est un éditeur de solutions et de services spécialisé dans deux grandes activités de l'industrie des services financiers : la gestion de tout type d'investissement - "Investment Management" - (comprenant la gestion d'actifs et l'Assurance) et les Crédits et Financements. INVESTMENT MANAGEMENT Gestion d'actifs La transformation digitale continue de porter le marché de la gestion d'actifs, pour mieux appréhender les enjeux réglementaires (MiFID II, IFRS) mais aussi pour répondre à la nécessité toujours plus forte d'améliorer l'efficience opérationnelle grâce au recours à l'innovation. De ce fait, le besoin d'externaliser les fonctions de middle et back- office reste constant et le niveau de prise de commandes pour l'activité de services est satisfaisant. Dans le contexte conjoncturel, Linedata a travaillé avec ses clients pour assurer, avec succès, la continuité de l'activité. Linedata a par ailleurs poursuivi ses investissements pour l'avenir : la livraison de la nouvelle plateforme AMP, dédiée aux hedge funds et aux gestionnaires institutionnels, s'est déroulée conformément à la feuille de route. L'offre de data analytics a continué d'être enrichie et les activités de services ont été réorganisées pour proposer une offre globale et élargie. Assurance L'industrie de l'assurance poursuit sa mutation. Linedata accompagne ses clients grâce à l'innovation (Intelligence artificielle, robots de test automatiques), aux données multi-sources, aux projections des revenus et aux valorisations des placements, qui sont autant de facteurs clés qui s'imposent dans les nouveaux cadres réglementaire (IFRS9, Révisions S2, financement durable de l'économie…). CREDITS ET FINANCEMENTS Les acteurs du Crédit et Financements accélèrent leur digitalisation et explorent de nouveaux vecteurs d'amélioration de leurs services, notamment au travers de l'intelligence artificielle. L'ensemble des professionnels demeure cependant confronté à des défis croissants à relever en raison de la pression réglementaire et d'attentes croissantes en termes de sécurité des systèmes. En parallèle, le faible niveau des taux qui se prolonge limite les politiques commerciales et incite les professionnels à se différencier au travers de services toujours plus personnalisés. Les acteurs traditionnels recherchent également une diversification de leurs offres en réalisant une veille technologique autour des « fintechs » émergentes. Les offres mobiles et les circuits 100% digitaux qui se présentaient comme un complément il y a quelques années sont maintenant un impératif de base de toute offre. Linedata continue d'accompagner ses clients pour répondre aux nouveaux enjeux de leur métier avec : L'enrichissement des fonctionnalités métiers de ses produits ;

Une veille technologique constante permettant de maîtriser les coûts d'exploitation et une démarche d'innovation renforcée.

² Page 35 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

Réalisations du semestre Asset Management Au 1er semestre 2020, le segment Asset Management affiche une bonne résistance avec une baisse d'activité limitée à 2,7%. L'activité Software à 47,0 M€ est en recul de 2,7%, avec des performances contrastées. Les solutions de front office portées par le succès de la nouvelle version de Linedata Longview sont bien orientées. A contrario, le chiffre d'affaires du back office est en retrait en France en lien avec le décalage de projets clients. Le pôle Services à 8,4 M€ est quasi-stable pour les six premiers mois de l'année, avec le maintien d'une bonne dynamique en Amérique du Nord. L'activité en Asie a connu un certain attentisme en raison du contexte particulier de la ville de Hong Kong. L'EBITDA se maintient à 12,2 M€, en légère baisse par rapport au premier semestre 2019 (13,1 M€). Le résultat opérationnel ressort en diminution à 6,7 M€, soit une marge de 12,7% (contre 14,2% en 2019). Lending & Leasing Le chiffre d'affaires semestriel du segment Lending & Leasing s'établit ainsi à 23 M€, en diminution de 17,7% par rapport à la même période 2019 . Ce segment est nettement plus sensible aux effets négatifs de la crise du Covid- 19 dans la mesure où l'activité récurrente ne représente que 75% de son revenu et que les projets d'implémentation et de customisation des plateformes Linedata Ekip et Linedata Capitalstream nécessitent la mise à disposition de ressources de consulting et d'études très importantes. En raison de l'accessibilité réduite des sites clients et de l'impossibilité de réaliser certaines tâches en télétravail, l'activité a connu une décélération forte au cours du second trimestre. L'EBITDA est en retrait et s'établit à 4,6 M€, soit une marge de 19,7% contre 25,6% en 2019. Le résultat opérationnel s'établit, quant à lui, à 1,6 M€ soit une marge de 6,8% (contre 15,8% en 2019). Autres activités Ce segment, constitué en quasi-totalité de l'activité Assurances, a généré un chiffre d'affaires de 2,5 M€ sur le premier semestre 2020 en hausse de 3,9% par rapport à la même période de 2019. L'EBITDA du segment s'élève à 1,6 M€, soit une marge d'EBITDA de 64,6% (contre 51,3% en 2019), et le résultat opérationnel à 1,5 M€, soit une marge de 57,5% (contre 47,8% en 2019). Evénements particuliers du semestre Depuis le début de l'année 2020, dans le contexte de crise sanitaire lié à l'épidémie du Covid 19, le Groupe Linedata est mobilisé afin d'assurer la continuité de ses services tout en protégeant la santé de ses salariés. Ainsi, l'utilisation du télétravail a été généralisée à plus de 99% des collaborateurs au plus fort de l'épidémie. Dans ce contexte de crise, le Groupe Linedata a pu s'appuyer sur son modèle économique résilient. Le 7 janvier 2019, le Groupe Linedata avait acquis 70% du capital de la start-up française Loansquare, nouvel acteur dans le monde des plateformes de financement d'entreprise. Au 31 mars 2020, le Groupe Linedata a racheté aux minoritaires de Loansquare les 30% complémentaires pour un montant de 300 K€. Page 36 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE AU 30 JUIN 2020 Les comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2020 sont établis selon les normes IFRS. Les nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations qui sont d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 sont : amendements aux normes IAS 1 et IAS 8, relatifs à la définition de l'importance relative

amendement à la norme IFRS 3, relatif à la définition d'une activité ("business")

amendement des références au cadre conceptuel dans les normes IFRS

amendements aux normes IFRS 7 et IFRS 9, en lien avec la réforme des taux interbancaires de référence. Le Groupe considère que la première application de ces amendements n'entraîne pas d'impact significatif pour le Groupe. Chiffre d'affaires Linedata Services a réalisé au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 78,5 M€, en baisse de 7,4% par rapport au premier semestre 2019. Les activités récurrentes (maintenance, licences récurrentes et ASP) représentent 82% de l'activité globale semestriel, soit 64,5 M€, en augmentation de 1,4 M€ par rapport au 1er semestre 2019. Sur ce premier semestre, le chiffre d'affaires consolidé par segment d'activité s'analyse ainsi : S1 2019 S1 2020 Variation Asset Management 54,3 52,9 (2,7%) Lending & Leasing 28,0 23,1 (17,7%) Autres activités 2,4 2,5 3,9% TOTAL 84,8 78,5 (7,4%) Marges et Résultats L'EBITDA est en baisse de 14,6% et s'élève à 18,4 M€, soit une marge de 23,4% contre 21,5 M€ au premier semestre 2019, soit une marge de 25,4%. Après déduction des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel du Groupe (EBIT) s'établit à 9,8 M€ pour le premier semestre 2020, soit une marge d'EBIT de 12,5% contre 15,7% au premier semestre 2019. L'EBITDA et le résultat opérationnel par segment d'activité s'établissent comme suit : EBITDA 6 mois EBIT 6 mois (en milliers d'euros) 2019 2020 % du CA % du CA 2019 2020 % du CA % du CA 2019 2020 2019 2020 Asset Management 13,1 12,2 24,1% 23,0% 7,7 6,7 14,2% 12,7% Lending & Leasing 7,2 4,6 25,6% 19,7% 4,4 1,6 15,8% 6,8% Autres activités 1,3 1,6 51,3% 64,6% 1,2 1,5 47,8% 57,5% TOTAL 21,5 18,4 25,4% 23,4% 13,3 9,8 15,7% 12,5% Page 37 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

L'EBITDA s'établit à 18,4 M€, en diminution de 14,6% par rapport au 1er semestre 2019. La baisse de 3,5 M€ de cet indicateur s'explique, d'une part, par la contraction du chiffre d'affaires semestriel et d'autre part, par la volonté de Linedata de conserver ses talents et d'accélérer les grands chantiers de transformation des offres du Groupe. C'est ainsi que de nombreuses ressources de consulting et d'études ont pu être réaffectées à des projets R&D stratégiques pour l'avenir. Le résultat opérationnel atteint 9,8 M€ en retrait plus sensible de 26,4%, en raison d'un effet de base 2019 portant sur des reprises de provisions. Le résultat financier s'élève à -1,0 M€ contre -1,9 M€ l'an passé. L'amélioration est principalement liée aux effets de change. L'impôt sur les bénéfices à 1,2 M€ ressort en baisse de 2,0 M€ par rapport à la même période de l'exercice précédent, en raison notamment de la mise en place en France du dispositif IP Box qui permet aux revenus issus des logiciels protégés par le droit d'auteur de bénéficier d'une imposition à un taux réduit de 10%. Le résultat net du 1er semestre 2020 s'établit à 7,6 M€, soit une marge nette de 9,7% stable par rapport à celle du 1er semestre 2019. Le bénéfice net non dilué par action est de 1,16 € (1,24 € au premier semestre 2019). Financement et structure financière La structure financière au 30 juin 2020 est la suivante : capitaux propres : 116,5 M€ (118,8 M€ au 31 décembre 2019),

endettement net (hors instruments financiers dérivés) : 76,2 M€ dont 11,0 M€ liés aux dettes de loyers dans le cadre de l'application de la norme IFRS 16 (89,9 M€ au 31 décembre 2019),

ratio dettes nettes sur capitaux propres : 65,4% (75,6% au 31 décembre 2019). L'évolution des capitaux propres comprend essentiellement, outre le résultat du semestre, un dividende théorique de 6,3 M€ et l'acquisition d'actions propres à hauteur de 1,2 M€. La variation de l'endettement net par rapport au 31 décembre 2019 inclut les remboursements de 4 M€ du crédit syndiqué en janvier 2020, de 2,7 M€ des crédits bilatéraux encours et le remboursement du crédit-bail immobilier à hauteur de 0,7 M€. Dans le cadre du contrat d'emprunt obligataire mis en place en juin 2015 et du contrat de crédits bancaires signé en janvier 2017, Linedata Services s'engage au titre des covenants à ce qu'au 30 juin 2020, le ratio de levier, soit le montant de la dette nette divisé par l'EBITDA consolidé, soit inférieur à 2,5. Compte tenu des impacts de l'application d'IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019 sur le ratio de levier, Linedata a négocié des avenants aux contrats d'emprunts auprès des obligataires et du pool bancaire afin que le ratio de levier soit établi sur la base des comptes consolidés, à l'exclusion de l'application de cette norme. Au 30 juin 2020, le ratio de levier (hors impact IFRS 16) s'élève à 1,679. Comme indiqué en note 9.4.3 de l'annexe aux comptes consolidés, Linedata Services a souscrit, dans le cadre de l'emprunt obligataire et de crédit syndiqué, un certain nombre d'engagements complémentaires avec les banques, tels que la non-souscription de dettes financières supplémentaires cumulées de plus de 60 M€ par rapport à celles existantes lors de la signature des emprunts, pendant toute la durée des contrats, ou la limitation du montant des investissements annuels du Groupe. INFORMATIONS CONCERNANT LINEDATA SERVICES S.A. Le compte de résultat social de Linedata Services SA pour le semestre, dont les principaux agrégats sont indiqués ci-après, a été établi selon les normes comptables françaises. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 s'élève à 4.0 M€, en légère hausse par rapport au premier semestre 2019 (3,9 M€). Le résultat d'exploitation constate une perte de -1,9 M€ (contre -1,5 M€ au premier semestre 2019) lié au renforcement de certaines positions stratégiques au sein du siège. Le résultat financier, comprenant en particulier des dividendes reçus de filiales pour 5,0 M€ et les intérêts d'emprunts pour 1 M€, est de 4,1 M€. Il s'élevait au premier semestre 2019 à 6,1 M€ et incluait notamment les dividendes reçus de filiales pour 7,3 M€, les intérêts d'emprunts pour 1,1 M€. Page 38 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

Le résultat net ressort à 3,1 M€ (5,8 M€ au premier semestre 2019). Il est rappelé que l'Assemblée Générale des actionnaires a décidé en date du 16 juin 2020 la distribution, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, d'un dividende d'un montant brut de 0,95 € par action, soit un montant total théorique de 6.294.439,70 €. Le dividende a été mis en paiement en numéraire le 8 juillet 2020, donc après clôture des comptes au 30 juin, pour un montant total de 6.096.988,20 € (au cours de l'exercice 2019, le dividende mis en paiement le 9 juillet 2019 était d'une quote-part ordinaire d'un montant brut de 1,35 € par action, soit un montant total de 8.986.388,40 €). INFORMATIONS SUR LE CAPITAL ET L'ACTIONNARIAT Capital social Au 31 décembre 2019, le capital social était fixé à 6.625.726 €, divisé en 6.625.726 actions d'une valeur nominale de 1 € chacune, entièrement souscrites et libérées. Au 30 juin 2020, le capital social est resté inchangé. Le nombre correspondant de droits de vote à cette date est de 10.694.837 (soit 10.639.891 droits de vote exerçables en Assemblée Générale). Structure de l'actionnariat et évolutions La répartition du capital au 30 juin 2020 est la suivante : % du capital % des droits de vote M. Anvaraly Jiva 8% 9% Amanaat 48% 60% Sous-total Anvaraly Jiva / Concert 56% 69% Managers, salariés et divers assimilés 5,7% 6,8% Public 37,5% 23,7% Auto-détention 0,8% 0,5% TOTAL 100% 100% Il est rappelé que le concert d'actionnaires est constitué entre la société Amanaat et Monsieur Jiva et ses enfants. La part du capital détenue par les salariés dans le cadre du Plan d'Epargne Groupe et du Fonds Commun de Placement d'Entreprise est de 1,53% du capital représentant 1,57% des droits de vote. Conformément à l'article L. 233-13 du Code de Commerce, et sur la base des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12 dudit Code, les actionnaires suivants détiennent au 30 juin 2020 plus : Seuils Actionnaires De la moitié du capital et des droits de Concert d'actionnaires (Anvaraly Jiva et Amanaat) vote Du tiers du capital et de la moitié des Amanaat SAS droits de vote Du vingtième du capital et des droits de Monsieur Anvaraly Jiva individuellement vote Du vingtième du capital Monsieur Anvaraly Jiva individuellement Amiral Gestion, Invesco Ltd, Burgundi Page 39 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

Aucun autre actionnaire n'a informé la Société qu'il détenait une fraction du capital supérieure à l'un des autres seuils fixés par l'article L. 233-7 du Code de Commerce. Opérations sur titres La Société Linedata Services S.A. n'a pas eu connaissance au premier semestre 2020 de déclarations d'opérations sur titres effectuées en application de l'article L621-18-2 du Code monétaire et financier. Actions auto-détenues Au 30 juin 2020, la Société détient 54 946 actions propres, soit 0,8% du capital, dont la valeur totale au prix d'achat est de 1 234 820,92 €. Les rachats effectués au cours du semestre l'ont été : d'une part, au titre de l'objectif n°1 du programme de rachat d'actions en vigueur, à savoir assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action Linedata Services par un prestataire de service d'investissement (Société de Bourse Gilbert Dupont), au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'Autorité des marchés financiers ; au titre de cet objectif, il a été acquis 43 451 actions à un prix moyen de 25,12 € et vendu 44 316 actions ;

d'autre part, au titre de l'objectif n°4 du programme de rachat d'actions en vigueur, à savoir l'annulation en tout ou partie des actions acquises ; au titre de cet objectif, il a été acquis 52 101 actions à un prix moyen de 22,24 €. Aucune annulation de titres n'a eu lieu au cours du premier semestre 2020. EVOLUTION DU COURS DE L'ACTION ET DES VOLUMES ECHANGES (sur les 2 dernières années) Sources : Euronext.com Sur le premier semestre 2020, le cours le plus haut a été de 30,90 €, et le cours le plus bas de 18,00 €. Page 40 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

EVENEMENTS POST-CLOTURE Evolution prévisible de l'activité et de la marge sur la fin de l'exercice Pour l'ensemble de l'année 2020, Linedata va poursuivre sa croissance en commercialisant ses nouvelles solutions logicielles. La montée en puissance de la nouvelle plateforme AMP (Asset Management Platform) et le déploiement de solutions modulaires et digitales sur le marché des crédits sont autant d'atouts qui permettront au Groupe de poursuivre sa croissance. Principaux risques et incertitudes pour la fin de l'exercice Malgré le contexte sanitaire actuel, le Groupe a réussi à assurer la continuité de ses services grâce à un modèle économique robuste qui lui a permis de faire face aux aléas conjoncturels. Le Groupe n'a pas identifié de risques complémentaires à ceux indiqués dans le document d'enregistrement universel 2020 (consultable sur le site internet de la Société www.linedata.com et sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers www.amf-france.org). Le 8 septembre 2020 Le Conseil d'Administration Page 41 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE SUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2020 Aux Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Linedata Services, relatifs à la période du 1 er janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

janvier au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil d'administration le 8 septembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 1. Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. Page 42 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020

2. Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi le 8 septembre 2020 commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés. Paris et Paris-La Défense, le 25 septembre 2020 Les Commissaires aux Comptes FINEXSI AUDIT ERNST & YOUNG et Autres Christophe Lambert Henri-Pierre Navas Page 43 sur 44 Etats Financiers Semestriels Consolidés au 30 juin 2020