Linedata : dévoile « Linedata : AMP », sa plateforme de gestion d'actifs intelligente

Disponible via le cloud et basée sur l’intelligence artificielle, la plateforme modulaire permet d’accéder en continu à toute l’offre logiciels, data et services de Linedata

Linedata (Paris:LIN) (Euronext Paris : LIN), éditeur de solutions globales et de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce le lancement de « Linedata AMP » (Asset Management Platform). La plateforme, inédite sur le marché, offre aux gestionnaires d'actifs un accès instantané et en continu via le cloud aux solutions logicielles, data et services dont ils ont besoin pour accélérer la transformation de leur modèle opérationnel.

Le marché mondial de la gestion d’actifs se transforme rapidement et en profondeur. Il doit évoluer toujours plus vite en vue de s’adapter à la réglementation, de rationaliser ses coûts et de répondre aux besoins d’une clientèle mieux informée et donc plus exigeante. La plateforme de gestion d'actifs « Linedata AMP » a été conçue pour permettre aux gestionnaires d'actifs de relever ces défis et de mieux servir, en continu, leurs clients.

« La plateforme de gestion d'actifs « Linedata AMP » s’appuie sur plus de 20 ans d'expertise dans la technologie financière. Dans un contexte de généralisation du travail à distance et face à des marchés toujours plus concurrentiels et volatiles, les gestionnaires d‘actifs doivent savoir s’appuyer sur un partenaire technologique de confiance capable de réimaginer avec lui ses opérations, stimuler la croissance et favoriser l’émergence de nouvelles activités », commente Gary Brackenridge, Directeur de l’activité Asset Management chez Linedata. « En adoptant Linedata AMP dans leurs modèles économiques, nos clients peuvent construire des offres rapidement, grâce à des modules évolutifs et facilement accessibles via le cloud. Ils bénéficient également en continu d’une technologie fiable et interopérable, et de l’accompagnement des équipes d'experts Linedata ».

Les quatre fonctionnalités principales de Linedata AMP pour une expérience client fluide sont :

Plateforme en intégration continue/prestation continue (CI/CD) - Développée selon le principe de CI/CD, à savoir le partage automatique dans un référentiel commun des modifications réalisées par les développeurs, Linedata AMP est une solution idéale pour stimuler l'innovation et se développer sur de nouveaux marchés. Avec une migration fluide et des mises à jour simplifiées, l'intégration de nouvelles fonctionnalités est possible à tout moment, avec un effort limité.

- Développée selon le principe de CI/CD, à savoir le partage automatique dans un référentiel commun des modifications réalisées par les développeurs, Linedata AMP est une solution idéale pour stimuler l'innovation et se développer sur de nouveaux marchés. Avec une migration fluide et des mises à jour simplifiées, l'intégration de nouvelles fonctionnalités est possible à tout moment, avec un effort limité. Système basé sur le Cloud - Linedata AMP est compatible avec les standards technologiques à venir et offre une expérience (UX) et une interface utilisateur (UI) fluides, pour une meilleure performance et grande adaptabilité – le tout dans le cloud public, en plus des options d’accès en cloud hybride et privé. Le mode cloud s’avère particulièrement essentiel pour les gestionnaires d’actifs, lesquels concrètement, travaillent de plus en plus à distance ou en mobilité et ont besoin d'une souplesse et d’une sécurité d’accès accrues.

- Linedata AMP est compatible avec les standards technologiques à venir et offre une expérience (UX) et une interface utilisateur (UI) fluides, pour une meilleure performance et grande adaptabilité – le tout dans le cloud public, en plus des options d’accès en cloud hybride et privé. Le mode cloud s’avère particulièrement essentiel pour les gestionnaires d’actifs, lesquels concrètement, travaillent de plus en plus à distance ou en mobilité et ont besoin d'une souplesse et d’une sécurité d’accès accrues. Linedata Analytics Service (AI/ML) - Une autre fonctionnalité clé de Linedata AMP est « Linedata Analytics Service » qui intègre l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML ou Machine Learning). Ces technologies avancées d'aide à la décision permettent aux gestionnaires d’actifs d’exploiter les informations issues du logiciel Linedata et de fournisseurs de données externes pour améliorer les processus de gestion au quotidien, s’assurer de la compétitivité de leur offre sur le marché et réduire leurs coûts.

- Une autre fonctionnalité clé de Linedata AMP est « Linedata Analytics Service » qui intègre l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML ou Machine Learning). Ces technologies avancées d'aide à la décision permettent aux gestionnaires d’actifs d’exploiter les informations issues du logiciel Linedata et de fournisseurs de données externes pour améliorer les processus de gestion au quotidien, s’assurer de la compétitivité de leur offre sur le marché et réduire leurs coûts. Linedata Data Management Service – Il permet de réduire le coût total de possession du service « Linedata Analytics Service » grâce à une tarification adaptée et à des données de référence nativement intégrées dans le logiciel Linedata.

Plus d’informations sur la plateforme de gestion d'actifs « Linedata AMP » sur notre page web dédiée.

À PROPOS DE LINEDATA

Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, plus de 700 clients et près de 1300 employés, Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales et des services d’outsourcing aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.

Linedata a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 169,7 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP

linedata.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201018005024/fr/