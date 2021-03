Linedata : s'associe avec Arabesque S-Ray pour lancer la première solution de gestion des données ESG du marché dédiée à l'asset management

Linedata (Euronext Paris : LIN), éditeur de solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce sa collaboration avec le principal fournisseur indépendant de données ESG Arabesque S-Ray pour intégrer les données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans le quotidien des gestionnaires d'actifs. Arabesque S-Ray alimente la plateforme logicielle de Linedata avec ses données ESG pour assurer la transparence demandée par les investisseurs et régulateurs, tout en fournissant aux gestionnaires d’actifs un avantage compétitif grâce à une offre de produits différenciés.

Arabesque S-Ray utilise le machine learning pour évaluer les performances en matière de développement durable de plus de 8 000 des plus grandes entreprises au monde. Cet outil est désormais parfaitement intégré aux solutions de gestion de portefeuille et de gestion des ordres de Linedata. Il est disponible pour les clients de Linedata en Europe, en Asie et aux Etats-Unis.

« Nous pensons que la création de valeur économique peut aller de pair avec le respect de l’environnement, l’inclusion sociale et une bonne gouvernance », déclare Georg Kell, Président du groupe Arabesque et fondateur du Pacte mondial des Nations Unies. « Notre partenariat avec Linedata permet à davantage de gestionnaires d'actifs de prendre de meilleures décisions pour un avenir durable. »

Plus de 450 clients de Linedata à travers le monde pourront ainsi s’appuyer sur cette solution intelligente pour prendre des décisions éclairées en matière de fonds ESG. Ils seront également à même de s'adapter à l'évolution des exigences du nouveau règlement européen SFRD, favorisant une plus grande transparence en matière de durabilité pour les services financiers, et au nouvel agenda ESG des Etats-Unis.

Le partenariat avec Arabesque S-Ray vient enrichir le service de gestion de données « Linedata Data Management Service » intégré au sein de la plateforme cloud de gestion d’actifs « Linedata AMP » lancée l'année dernière. Le modèle commercial inédit sur le marché permet aux utilisateurs de Linedata d'obtenir les scores ESG de base ainsi que ceux issus du Pacte Mondial des Nations Unies, avec la possibilité d’accéder à d’autres données optionnelles selon leur besoin.

« Linedata s'engage à aider les acteurs du secteur financier à prendre de meilleures décisions en matière de fonds ESG. D’une valeur record de 1 700 milliards de dollars en 20201, les fonds éthiques et durables représentent une opportunité de croissance majeure pour les gestionnaires d’actifs » ajoute Gary Brackenridge, Directeur de l’activité Asset Management chez Linedata. « Nos clients recherchent une flexibilité commerciale, un contenu à haute valeur ajoutée et sont attentifs à la qualité de leur expérience utilisateur. Nous pouvons leur apporter tout cela en combinant un modèle commercial unique et une parfaite intégration des données ESG d’Arabesque dans la plateforme de gestion d’actifs de Linedata ».

En fournissant un accès direct aux données d'Arabesque S-Ray, Linedata favorise l’essor des investissements ESG. En opposition à l'analyse et à l'assimilation de données ESG brutes par les gestionnaires d'actifs, l'utilisation de scores ESG validés par un acteur indépendant permet de créer et proposer plus rapidement des fonds durables qui soient à la fois éthiques et fiables.

Les utilisateurs bénéficient d'un aperçu des données ESG tout au long de leurs opérations d'investissement :

Evaluation, rééquilibrage et création de nouvelles stratégies de portefeuille ESG, flux de travail

Intégration des facteurs ESG dans l’ensemble des négociations de conformité au niveau des actifs et des fonds

Gestion de la transparence et du reporting règlementaire à l'aide de tableaux de bord, d'outils de sélection et de suivi

Pour en savoir plus sur l'offre Linedata Data Management Service - ESG, visitez fr.linedata.com/ESG

Linedata est heureux d'avoir remporté l’award « Best Data Management Solution » décerné par les Hedgeweek European Awards 2021 lors du gala virtuel qui s’est tenu le jeudi 11 mars dernier.

À PROPOS DE ARABESQUE S-RAY

Développé par Arabesque, S-Ray® est un outil basé sur l'IA qui analyse les performances en matière de développement durable d'environ 8 000 des plus grandes sociétés cotées au monde à l'aide de modèles quantitatifs d'auto-apprentissage et de scores de données. La technologie combine systématiquement plus de 200 critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) avec des signaux d'information provenant de plus de 30 000 sources dans 170 pays. C'est le premier outil à évaluer les entreprises sur les principes normatifs du Pacte Mondial des Nations Unies (GC Score). S-Ray fournit également une évaluation des performances des entreprises spécifique par secteur sur des critères ESG revêtant une importance financière (score ESG). Les deux scores sont combinés et peuvent être filtrés selon des critères qui évalue les engagements d’une entreprise en matière de RSE. Les produits et services de S-Ray sont utilisés par les plus grandes institutions financières et entreprises ainsi que les principaux investisseurs et consultants dans le monde. www.arabesque.com/s-ray

À PROPOS DE LINEDATA

Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, 700 clients et 1100 employés, Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.

Linedata a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 161,0 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.PA – Bloomberg LIN:FP linedata.com

