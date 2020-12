Linedata : partenariat renforcé avec HCL Technologies

Linedata annonce le renforcement de son partenariat vieux de sept ans avec HCL Technologies, groupe accompagnant la transition digitale des plus grandes entreprises internationales opérant dans divers secteurs, notamment les services financiers.



Ils travailleront ensemble à 'l'intégration de nouvelles technologies et de nouveaux processus au sein de l'organisation, en vue de garantir la qualité, la fiabilité et l'évolutivité de son centre d'hébergement de données et de ses services informatiques'.



En outre, Linedata tirera profit des services de pointe de HCL en matière de sécurité via le réseau mondial de centres de cybersécurité 'Cybersecurity Fusion Center' de HCL, et introduira de nouvelles pratiques de travail numérique.



