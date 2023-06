Lingyi iTech (Guangdong) Company est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de composants en matériaux magnétiques. Le groupe propose des aimants permanents en ferrite, des aimants permanents en terres rares, des aimants en ferrite douce, des noyaux en ferrite, etc. utilisés dans les moteurs, les capteurs et les encodeurs pour les outils électriques, le contrôle automobile et industriel, les véhicules à énergie nouvelle et les appareils électroménagers. 61,4% du CA est réalisé à l'international.

Secteur Equipements et composants électriques