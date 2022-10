Les banques portent les actions australiennes à un sommet de près de trois semaines

Les actions australiennes ont atteint leur plus haut niveau en près de trois semaines mercredi, les banques étant en tête des gains, les investisseurs ayant trouvé du réconfort dans la hausse des taux d'intérêt moins importante que prévu de la banque centrale.

L'indice S&P/ASX 200 a clôturé en hausse de 1,7 % à 6 815,70, les principaux sous-indices terminant en noir. L'indice de référence a clôturé en hausse de 3,8 % mardi.

Le sentiment du marché a été stimulé par le fait que la Reserve Bank of Australia (RBA) a ralenti son rythme de hausse des taux mardi, déclarant qu'ils avaient déjà augmenté de manière substantielle, même si elle a ajouté qu'un nouveau resserrement serait encore nécessaire.

"La hausse de 25 points de base de la RBA a été un énorme soulagement pour les traders d'actions, et l'espoir que la Fed (Réserve fédérale américaine) pourrait être sur le point d'opérer son propre pivot... a permis à l'ASX 200 de repartir à la hausse", a déclaré Matt Simpson, analyste de marché senior chez City Index.

Les financières ont gagné 2,3 % pour atteindre un sommet de trois semaines, les quatre plus grandes banques du pays progressant entre 2,1 % et 3,4 %.

Les minières ont augmenté de 1,3 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis le 13 septembre. Le trio minier BHP Group, Rio Tinto et Fortescue Metals Group a ajouté entre 1,1% et 2,4%.

Les valeurs technologiques sensibles aux taux ont bondi de 3,9 % et ont suivi le rallye de la nuit parmi leurs homologues de Wall street. Les actions cotées à l'ASX de Block et de WiseTech Global ont augmenté de 7,5 % et 5,7 % respectivement.

Link Administration a grimpé de 6,7 % et figurait parmi les principaux gagnants de l'indice de référence après que la société d'enregistrement d'actions ait reçu une offre de 1,27 milliard de dollars australiens (823,47 millions de dollars) de la part de la société canadienne Dye & Durham pour ses marchés d'entreprises et ses segments bancaires.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50 a clôturé en hausse de 0,8 % à 11 180,01. La banque centrale du pays a relevé ses taux d'intérêt de 50 points de base pour les porter à 3,5 %, leur plus haut niveau depuis sept ans, et a annoncé d'autres hausses à venir, alors qu'elle s'efforce de contenir une inflation obstinément élevée.

"La déclaration d'aujourd'hui n'a guère indiqué que la RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) était prête à ralentir le rythme des hausses de taux pour le moment", a déclaré Gordon Scott, économiste chez RBC Capital Markets dans une note.

Scott prévoit une dernière hausse de 50 points de base lors de la réunion de la banque centrale le mois prochain.

(1 $ = 1,5423 dollar australien) (Reportage de Upasana Singh à Bengaluru ; Montage de Sherry Jacob-Phillips)