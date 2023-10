Link Administration Holdings Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration

Link Administration Holdings Limited a annoncé son intention de renouveler son conseil d'administration et de redimensionner ses effectifs suite aux récentes cessions des activités Fund Solutions (FS) et Banking & Credit Management (BCM), ainsi qu'à la scission et à la distribution spécifique de PEXA au début de l'année 2023. Sally Pitkin AO, Peeyush Gupta AM et Glen Boreham AM se retireront lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) de cette année, le 28 novembre 2023. La société a annoncé la nomination de M. Mark Lennon en tant qu'administrateur indépendant non exécutif à compter du 13 octobre 2023. Conformément aux statuts de la société, M. Lennon se présentera à l'élection lors de la prochaine assemblée générale annuelle (AGA), le 28 novembre 2023.

2023. La proposition d'élection de M. Lennon fera l'objet d'une résolution soumise à l'examen des actionnaires dans l'avis de convocation de Link Group. Mark est un professionnel chevronné du secteur des pensions de retraite, avec plus de 30 ans d'expérience. Il a siégé au conseil d'administration de plusieurs fonds de pension, notamment Energy Industries Superannuation Scheme (EISS) d'octobre 2021 jusqu'à sa fusion avec Cbus Super en mai 2023, First State Super (aujourd'hui Aware Super) de 2010 à 2019 et ASSET Super de 1993 à 2010. Mark possède des connaissances et une expertise approfondies dans le secteur des pensions de retraite et des services financiers. Il est actuellement administrateur d'Aware Financial Services et du Sydney Financial Forum. Il est également administrateur de l'Institut McKell, un organisme de recherche qui se concentre sur les questions sociales et économiques, et de l'APHEDA, l'agence d'aide à l'étranger du mouvement syndical australien. Mark est un ancien secrétaire de Unions NSW et un ancien président de la branche NSW de l'ALP. Pendant son mandat à Unions NSW, il s'est occupé de nombreuses questions relatives aux pensions de retraite et aux services financiers pour le compte des membres des fonds d'accumulation et des fonds à prestations définies. Lors de l'AGA de l'exercice 2023, la taille du conseil d'administration passera de 8 à 6 membres.