Link Administration Holdings Limited fournit des services au secteur australien de l'administration des pensions de retraite. Ses segments comprennent Retirement & Superannuation Solutions (RSS) et Corporate Markets (CM). Le segment RSS fournit des services de base pour l'administration des membres et des employeurs, ainsi qu'une gamme complète de services à valeur ajoutée, notamment une chambre de compensation intégrée, des services de planification et de conseil financiers, et des services fiduciaires. Il combine sa technologie propriétaire, ses processus et son personnel pour fournir une solution complète de données financières à ses clients du secteur des pensions de retraite. Le segment CM propose une gamme de services aux entreprises, notamment la gestion et l'analyse des actionnaires, l'engagement des parties prenantes, l'enregistrement des actions et des parts, les plans d'actionnariat salarié, le secrétariat des entreprises, ainsi que diverses offres spécialisées telles que les solutions d'insolvabilité. La société est présente dans plus de 12 pays en Australasie, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, au Royaume-Uni et en Europe.