Linked Inc, anciennement YJM Games Co Ltd, est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fabrication et la vente de composants électroniques. L'entreprise est principalement engagée dans la fabrication et la vente de moteurs de vibration pour les smartphones, les cigarettes électroniques, les appareils de beauté et les appareils portables. En outre, l'entreprise est engagée dans le développement et la fourniture de jeux mobiles. La société est également engagée dans la construction de contenus et de plateformes métaverses.

Secteur Equipements et pièces électroniques