Lion Rock Resources Inc. a annoncé que Richard Boulay a été nommé administrateur de la société. M. Boulay est géologue et possède plus de 40 ans d'expérience dans les secteurs de l'exploration et de l'exploitation minière au Canada et à l'étranger, dont 15 ans d'expérience en financement de projets miniers et d'infrastructures acquise auprès de la Banque de Montréal, de la Banque Royale du Canada et de la Banque de Tokyo. Au cours de sa carrière dans le financement de projets, M. Boulay a organisé le financement de nombreux projets miniers souterrains et à ciel ouvert, de barrages hydroélectriques et de barrages de dérivation, de réacteurs nucléaires, de pipelines et de plates-formes d'exploration et de production pétrolières en mer. Il possède une vaste expérience de la gestion et du financement de sociétés publiques au Canada et aux États-Unis.

Nathan Tribble a démissionné de son poste d'administrateur de la société.