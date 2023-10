Lion Selection Group Limited est une société d'investissement minier basée en Australie, qui se concentre sur les petits exploitants miniers. Les activités principales de la société comprennent l'investissement dans des sociétés minières et d'exploration. Les secteurs géographiques de la Société comprennent l'Australie, l'Afrique et l'Asie. La société se concentre sur le ciblage d'opportunités minières à un stade précoce, de l'exploration au développement de projets gérés par une équipe minière expérimentée. La société investit dans diverses matières premières, notamment l'or et le cuivre, l'étain et le phosphate.

Secteur Sociétés minières intégrées