Lionsgate Studios Corp. est une société de contenu pure play, indépendante de toute plateforme. La société regroupe des activités diversifiées de production et de distribution de films et de programmes télévisés, un portefeuille de marques et de franchises de grande valeur, une centrale de gestion et de production de talents et une bibliothèque de plus de 20 000 titres de films et de programmes télévisés. La société possède un portefeuille de franchises, dont The Hunger Games, John Wick, The Twilight Saga, Now You See Me et Saw, ainsi que les séries télévisées Mad Men, Orange Is the New Black, Ghosts, The Rookie et Power Universe, une entreprise diversifiée de production et de distribution de films et de programmes télévisés, une société de gestion des talents et de production, et une bibliothèque de films et de programmes télévisés.

Secteur Production de spectacles